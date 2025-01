Slovenija prevzela predsedovanje skupščine IRENA

Slovenija po njihovih besedah z jasno zavezo k doseganju podnebne nevtralnosti in energetskemu prehodu prevzema odgovornost za povezovanje držav v skupni viziji – prihodnosti, ki temelji na pravičnosti, dostopnosti in čisti energiji za vse. S tem prevzema ključno vlogo pri oblikovanju globalnih rešitev za energetski prehod in trajnostno prihodnost, so poudarili.

Zasedanje skupščine agencije, ki združuje 170 držav članic in Evropsko unijo, je pomembno za oblikovanje skupne vizije energetske prihodnosti na globalni ravni. Na konferenci je prisotnih 1400 udeležencev, dodatno jih sodeluje še 2000, so v današnjem sporočilu zapisali na ministrstvu.

"Slovenija ima edinstveno priložnost, da s predsedovanjem skupščini IRENA postane globalni glas energije iz obnovljivih virov. Kot država, ki je zavezana podnebni nevtralnosti in energetskemu prehodu, želimo za doseganje teh ciljev prispevati k povezovanju na globalni ravni ter skupaj krojiti prihodnost, ki temelji na pravičnosti, dostopnosti in čisti energiji za vse," je izpostavil minister Bojan Kumer.

S to pomembno nalogo Slovenija ne le utrjuje svoje mesto med vodilnimi državami na področju energije iz obnovljivih virov, ampak postavlja zgled celotni mednarodni skupnosti, so poudarili na ministrstvu. Skupaj s partnerji si bo prizadevala za pospešitev energetskega prehoda in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z globalnimi cilji trajnostnega razvoja, so napovedali.

"Slovenija bo kot predsedujoča skupščini IRENA dokazala, da je majhna država lahko velik voditelj na področju globalnega boja proti podnebnim spremembam," so zapisali. "Ta edinstvena priložnost potrjuje vodilno vlogo Slovenije pri naslavljanju globalnih energetskih in podnebnih izzivov ter krepitev njenega mednarodnega ugleda," so dodali.

Leta 2009 ustanovljena agencija po navedbah ministrstva podpira države pri energetskem prehodu ter zagotavlja najsodobnejše podatke in analize na področju obnovljivih virov energije v povezavi s tehnologijami, inovacijami, finančnimi politikami in naložbami.

Je prva mednarodna organizacija, ki se osredotoča izključno na obnovljive vire energije in naslavlja potrebe tako industrializiranih držav kot držav v razvoju. IRENA spodbuja široko sprejemanje in trajnostno uporabo vseh oblik obnovljivih virov energije, vključno s sončno, vetrno in geotermalno energijo, hidroenergijo, energijo oceanov in energijo biološkega izvora, so še pojasnili.