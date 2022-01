Slovenija pri spopadanju z gospodarskimi vidiki pandemije na drugem mestu

Analitiki uglednega liberalnega britanskega tednika so za razvrstitev uporabili pet meril, primerjali pa so vrednosti v zadnjem četrtletju 2019 in v tretjem trimesečju lani oziroma v obdobju, za katerega so na voljo zadnji razpoložljivi podatki.

Prvi kriterij je realna rast BDP, drugi realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev, tretji rast tečajev delnic po najbolj relevantnem borznem indeksu, četrti rast investicij v osnovna sredstva in peti rast neto javnega dolga v deležu od BDP.

Prvo mesto je po izračunu na podlagi teh petih dejavnikov zasedla Danska, Slovenija je bila druga, v prvi peterici so bili še Švedska, Norveška in Čile. Prvo deseterico so poleg njih sestavljale Irska, Poljska, Nizozemska, ZDA, Avstralija in Kanada.

Zadnjih pet mest na lestvici so medtem od zgoraj navzdol zasedle Avstrija, Nemčija, Japonska, Združeno kraljestvo in čisto na dnu Španija.

Za Slovenijo so pri Economistu v omenjeni časovni primerjavi navedli 1,2-odstotno realno rast BDP, 10,1-odstotno realno rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev, 33-odstotno rast vrednosti delniškega indeksa, 6,8-odstotno rast investicij v osnovna sredstva in povečanje neto javnega dolga v deležu od BDP za 7,4 odstotne točke.