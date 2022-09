Slovenija se je zadolžila za 500 milijonov evrov

Z dodatno izdajo se je skupna nominalna vrednost obveznic RS77, ki jih je Slovenija prvič izdala februarja 2016, takrat v obsegu 1,5 milijarde evrov, povečala na 3,83 milijarde evrov.

Namero o dodatni izdaji obveznice RS77 je Slovenija objavila v torej dopoldne in vlagatelji so pokazali močan interes, so sporočili s finančnega ministrstva. Višina naročil se je kmalu povzpela nad 1,6 milijarde evrov, ob zaprtju pa je bilo naročil že za več kot 1,8 milijarde evrov.

Stanje v knjigi naročil je omogočilo nadaljnje znižanje cenovnega pribitka in nekaj pred 17. uro se je cena dodatne izdaje obveznice RS77 določila pri donosnosti do dospelosti v višini 3,087 odstotka ter pribitkom v višini 1,19 odstotne točke nad referenčno nemško obveznico, ki zapade februarja 2032.