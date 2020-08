Slovenija v četrtletju z najvišjo rastjo stopnje varčevanja med članicami EU

Stopnja varčevanja gospodinjstev se je povečala v vseh državah članicah EU. Sloveniji sta sledili Poljska s 6,8 odstotne točke in Španija s 6,7 odstotne točke. Najmanjše povečanje so zabeležili na Švedskem z 1,1 odstotne točke, Češkem z dvema odstotnima točkiama in v Nemčiji z 2,2 odstotne točke.

Povečanje stopnje varčevanja gospodinjstev je mogoče pojasniti s povečanjem bruto razpoložljivega dohodka v vseh državah članicah EU in zmanjšanjem izdatkov gospodinjstev za individualno potrošnjo v 10 državah članicah EU.

Bruto razpoložljivi dohodek se je v letni primerjavi povečal za 2,4 odstotka. Izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev pa so se medletno znižali za 1,7 odstotka.

Največji upad izdatkov gospodinjstev so zaznali v Italiji (6,4 odstotka), Sloveniji (5,3 odstotka) in Španiji (5,2 odstotka). Po drugi strani pa so se odhodki za potrošnjo posameznih gospodinjstev povečali v šestih državah članicah EU, največ na Poljskem (5,1 odstotka) in Češkem (štiri odstotke).