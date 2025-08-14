Svetli način
Gospodarstvo

Slovenija v drugem četrtletju z eno najvišjih rasti v območju evra

Luxembourg, 14. 08. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
STA
Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) 20 držav z evrom se je tudi v drugi oceni evropskega statističnega urada Eurostat v drugem četrtletju letos okrepil za 0,1 odstotka v primerjavi s četrtletjem prej. Nespremenjena pri 0,2 odstotka ostaja tudi rast v celotni uniji. V Sloveniji se je BDP zvišal za precej bolj od povprečja, za 0,7 odstotka.

Gospodarska rast
Gospodarska rast FOTO: Shutterstock

Med državami z evrom je bil največji skok BDP zabeležen na Poljskem (+0,8 odstotka), v Sloveniji, Španiji in Bolgariji (vse +0,7 odstotka).

Najslabše rezultate so dosegle Irska (-1,0 odstotka) ter Nemčija in Italija (obe -0,1 odstotka).

Na letni ravni je bila gospodarska rast v območju evra v drugem četrtletju 1,4-odstotna in v EU 1,5-odstotna. V Sloveniji se je v tej primerjavi obseg BDP povečal za 0,8 odstotka, kot so danes sporočili tudi iz Statističnega urada RS.

S tem so podatki za EU manj ugodni kot za ameriško gospodarstvo, ki se je v drugem četrtletju okrepilo za 0,7 odstotka na četrtletni ravni, potem ko se je v prvem skrčilo za 0,1 odstotka, kažejo podatki Eurostata.

Število zaposlenih v območju evra je bilo med aprilom in junijem za 0,1 odstotka višje kot v prvem četrtletju letos, enako velja za EU. Na letni ravni se je zaposlenost povečala za 0,7 odstotka tako v območju evra kot v celotni EU.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tornadotex
17. 08. 2025 10.46
+2
Mi smo neverjetni...mi smo prvi...očitno gre zopet za neko ,,napako,, statistično...
ODGOVORI
2 0
Sickk 2
17. 08. 2025 08.47
+2
😅😅😅
ODGOVORI
2 0
ArkaMast
16. 08. 2025 10.19
-2
Golob in Mesec - ZAKON
ODGOVORI
2 4
dujedrag
14. 08. 2025 20.45
-3
ovi u ECB oni, rezavajo obresti ko da režejo tortico vsake par mesecov, evo pa inflacija ko kaos, u Ameriki so zelo previdni ko se reže obresti. Naši pa ko kokoš po travniku....Pa tale birokracija, še ene 10 let jim bo šlo... potem pa razpad EU...in ustanovitev nove unije,...bolj svobodne...to se že vidi da bo
ODGOVORI
1 4
frenk707
14. 08. 2025 16.40
-8
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, danes opozicijska nsi pa je to vse skupaj podpirala in odobravala. Golobova vlada skrbi tudi za rast gospodarstva, da imajo podjetja vsako leto rekordne dobičke.
ODGOVORI
3 11
Jonason
15. 08. 2025 13.29
+3
Industrijska proizvodnja je padla na letni in mesečni ravni. Ne vem kje ti vidiš "balzam".
ODGOVORI
4 1
ArkaMast
16. 08. 2025 10.22
+0
Ni samo industrija, so še storitve. Industrija je svetovni problem.
ODGOVORI
2 2
Slovener
14. 08. 2025 16.17
+9
Ni šla samo gospodarska rast v Sloveniji "strmo" navzgor. Še marsikaj drugega je šlo "strmo" navzgor, pa o tem sigurno ne boste poročali!
ODGOVORI
10 1
nekodnas
14. 08. 2025 21.08
-4
Mi smo lahko povsem mirni in brez skrbi. Javni dolg na glavo Slovenca je samo okoli 23000 evrov, medtem ko je na glavo Nemca že 33000 evrov pa še raste, BDP jim pa opazno pada, ker imajo nesposobno vlado. S to mislijo bom zaspal, v samoprepričanju , da nam gre dobro pa še na boljše nam kaže, samo ne vem kdaj ?
ODGOVORI
1 5
Rafael Kramar
14. 08. 2025 15.33
+5
Za BDP se bo še pokazalo, za cene se pa že vidi, da so šle gor. In verjamem, da znamo biti tudi tu drugi v Evropi.
ODGOVORI
6 1
MathewM
14. 08. 2025 14.37
+7
Upam, da se vsi zavedamo, da bodo ti podatki še revidirani in po vsej verjetnost zopet popravljeni navzdol. Tudi na splošno SURS za izračun realne rasti uporabi uradno stopnjo inflacije, ki pa je močno podcenjena, kar vsi čutimo v vsakodnevnem življenju.
ODGOVORI
8 1
Peklenšček
14. 08. 2025 12.43
+4
Ja, poletje se končuje zima se bliža in Golobje pirje se išče za filanje posteljine, bund in vzglavnikov, da bo na kupu ko se ga bo na volitvah posesalo in spakiralo z anekaj let spred oči prebivalstva, ki mu je naredil dejansko škodo. Volitve lahko GS dobi le če je Demenca prisotna v 90% upokojencev, kar pa upam da ni :) . Koko je že bila radijska oddaja " Še pomnite tovariši "
ODGOVORI
8 4
JApajaDAja
14. 08. 2025 12.31
+0
vlada dela dobro...v pol leta dvig za 0,1 %.....
ODGOVORI
5 5
aloaloalo
14. 08. 2025 12.52
-3
BDP se je od 1995. medletno zviševal ves čas, razen v letih 2009, 2012, 2013 in 2020. Dvakrat se je torej znižal v času Janševih vlad, enkrat pa v obdobju vlade Boruta Pahorja.
ODGOVORI
3 6
MathewM
14. 08. 2025 14.43
+6
aloaloalo: saj ne da bi JJ-a zagovarjal (v življenju ga nebi volil), samo vse vlade so imele podobno gospodarsko politiko. Pri svoji navedbah pa ne moreš zamolčati, da so JJ vlade ponavadi prevzele finančne ruševine za levimi vladami, kot je bilo to v primeru razpada Pahorjeve in Bratuškove vlade (kdaj bo znižan tisti njen "začasni dvig DDV") ali ko je na začetku COVID-a Šarec vrgel puško v kuruzo.
ODGOVORI
8 2
