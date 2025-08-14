Slovenija v drugem četrtletju z eno najvišjih rasti v območju evra

Med državami z evrom je bil največji skok BDP zabeležen na Poljskem (+0,8 odstotka), v Sloveniji, Španiji in Bolgariji (vse +0,7 odstotka).
Najslabše rezultate so dosegle Irska (-1,0 odstotka) ter Nemčija in Italija (obe -0,1 odstotka).
Na letni ravni je bila gospodarska rast v območju evra v drugem četrtletju 1,4-odstotna in v EU 1,5-odstotna. V Sloveniji se je v tej primerjavi obseg BDP povečal za 0,8 odstotka, kot so danes sporočili tudi iz Statističnega urada RS.
S tem so podatki za EU manj ugodni kot za ameriško gospodarstvo, ki se je v drugem četrtletju okrepilo za 0,7 odstotka na četrtletni ravni, potem ko se je v prvem skrčilo za 0,1 odstotka, kažejo podatki Eurostata.
Število zaposlenih v območju evra je bilo med aprilom in junijem za 0,1 odstotka višje kot v prvem četrtletju letos, enako velja za EU. Na letni ravni se je zaposlenost povečala za 0,7 odstotka tako v območju evra kot v celotni EU.
