Slovenija v drugem četrtletju z eno najvišjih rasti v območju evra

Med državami z evrom je bil največji skok BDP zabeležen na Poljskem (+0,8 odstotka), v Sloveniji, Španiji in Bolgariji (vse +0,7 odstotka).

Najslabše rezultate so dosegle Irska (-1,0 odstotka) ter Nemčija in Italija (obe -0,1 odstotka).

Na letni ravni je bila gospodarska rast v območju evra v drugem četrtletju 1,4-odstotna in v EU 1,5-odstotna. V Sloveniji se je v tej primerjavi obseg BDP povečal za 0,8 odstotka, kot so danes sporočili tudi iz Statističnega urada RS.

S tem so podatki za EU manj ugodni kot za ameriško gospodarstvo, ki se je v drugem četrtletju okrepilo za 0,7 odstotka na četrtletni ravni, potem ko se je v prvem skrčilo za 0,1 odstotka, kažejo podatki Eurostata.