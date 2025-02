Slovenija v letu 2024 zabeležila 1,6-odstotno rast BDP

Gospodinjstva so lani potrošnjo povečala za 1,6 odstotka, so izračunali na statističnem uradu.

Prav tako sta se povečala uvoz in izvoz in zunanjetrgovinski presežek je pozitivno vplival na skupno rast BDP. Ob tem je bila rast uvoza s 3,9 odstotka višja od rasti izvoza, ki je bila 3,2-odstotna. Zato je bil prispevek salda menjave s tujino h gospodarski rasti negativen in je znašal 0,4 odstotne točke, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Martin Bajželj s statističnega urada.

Negativno je na rast BDP vplivalo tudi zmanjšanje bruto investicij za 2,4 odstotka.

Rast zaposlenosti se je skozi celotno leto 2024 umirjala in v zadnjem četrtletju je bilo opaziti rahel upad, ki pa je bil po Bajžljevih besedah minimalen, to je 0,3-odstoten.

Tokratna objava statistikov predstavlja prvo oceno gibanja BDP, ki temelji na združevanju četrtletnih podatkov. Bolj popolna letna ocena bo znana konec avgusta. V letu 2023 se je BDP na podlagi letnih podatkovnih virov realno povečal za 2,1 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju se je obseg BDP na letni ravni povečal za 1,5 odstotka. Domača potrošnja je v tej primerjavi zabeležila 0,1-odstotno rast. Izvoz je bil za 3,9 odstotka večji kot v zadnjem četrtletju leto prej, skromnejša pa je bila rast uvoza, namreč 2,3-odstotna.

Končna potrošnja je v zadnjem lanskem četrtletju zrasla za 2,4 odstotka, bruto investicije pa so se zmanjšale za 7,6 odstotka. K njihovemu upadu je največ prispevalo zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva, ki so upadle tretje četrtletje zapored, tokrat za 5,2 odstotka.

Potrošnja gospodinjstev se je konec lanskega leta povečala za 1,2 odstotka. Pri tem so izstopali izdatki za storitve z 2,1-odstotno letno stopnjo rasti, h kateri so prispevali predvsem višji izdatki potrošnikov za gostinske storitve in počitniške pakete.