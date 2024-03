Slovenija v preteklem obdobju počrpala vsa evropska sredstva

"Slovenija je v programskem obdobju od leta 2014 do leta 2020 izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju. Konec letošnjega februarja so izplačila državnega proračuna predstavljala 103 odstotke pravic porabe v skupni vrednosti približno 3,45 milijarde evrov," je minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek povedal na novinarski konferenci po seji vlade.