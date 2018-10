Slovenija vse bolj konkurenčna

Svetovni gospodarski forum s sedežem v Švici je objavil letno poročilo o globalni konkurenčnosti. Najboljši rezultat so dosegle Združene države Amerike, sledijo ji Singapur, Nemčija in Švica. Najslabše so se odrezali Čad, Jemen, Haiti in Angola. Slovenija je tako kot lani dosegla zadovoljivo 35. mesto, za 1.1 odstotka pa smo povečali število točk – letos jim imamo skoraj 70. Slovenija je v družbi še nekaterih držav prva na lestvici po makroekonomski stabilnosti (to vključuje inflacijo in stopnjo dinamičnosti dolga). Sodeč po lestvici imamo dobro in učinkovito delovn o silo, proizvodnja je prav tako nadpovprečna, dobro pa smo se odrezali tudi na področju inovacij. Najslabši rezultat dosegamo na področju stabilnosti finančnega sistema, kjer smo se uvrstili šele na 60. mesto. Glede na sosednje države sta se bolje odrezali Avstrija (22. mesto) in Italija (31. mesto), medtem ko sta se Madžarska (48. mesto) in Hrvaška (68. mesto) zvrstili nižje na lestvici.

Raven dohodka vpliva na konkurenčnost države

Pri organizaciji sicer ugotavljajo, da bodo vsa gospodarstva morala investirati v širše ukrepe za doseg večje konkurenčnosti, če bodo želele v prihodnosti ohraniti rast in stabilen dohodek. Rezultati raziskave kažejo na močno korelacijo med konkurenčnostjo in ravnjo dohodka – gospodarstva z visokim dohodkom so se uvrstila med top 20 držav na lestvici, le tri države z razmeroma nizkimi dohodki pa so med 40 najboljšimi – Malezija, Kitajska in Tajska. Nekatere države so glede na raven dohodka "preveč" uspešne na področju konkurenčnosti – gre za države, ki so bogate z naravnimi dobrinami, sem spadajo Katar, Brunej, Kuvajt, Trinidad in Tobago in Venezuela. Slednja je na primer dosegla 30 točk manj kot Čile, kljub podobnemu dohodku.

Odprtost države zagotavlja večjo konkurenčnost

Pri organizaciji so še zapisali, da so v času naraščajočih trgovinskih napetosti in vse večjemu nasprotovanju globalizaciji bolj odprta gospodarstva tudi bolj inovativna, posledično pa tudi bolj konkurenčna. Najbolj "odprte" države so Singapur, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Finska ter ZDA, medtem ko sta Iran in Etiopija najbolj zaprti. Analitiki so preverjali tudi, kako so države pripravljene na prihodnost. Najbolje se je izkazal Singapur, sledita mu Luksemburg in ZDA ter zalivske države, med drugim tudi Združeni arabski emirati. Najslabše se je na lestvici uvrstila Venezuela, slabo pa kaže tudi Braziliji (129. mesto), ki jo v prihodnjih dneh čakajo napete parlamentarne volitve.