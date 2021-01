Slovenija z novimi priznanji še utrdila svojo gastronomsko pozicijo

V njem je predstavljeno 153 restavracij, prek 80 POP-zbirališč, 67 vinskih kleti z 198 ocenjenimi vzorci vina, 13 pivovarn ter več kot 30 karakterističnih slovenskih živilskih produktov. Vodnik bo kmalu naprodaj na običajnih prodajnih mestih (takrat bodo razkriti vsi, ki so se uvrstili v vodnik), včeraj pa so objavili, kdo so najboljši za leto 2021. Slovenska turistična organizacija (STO), ki gastronomiji kot enemu ključnih turističnih produktov naše dežele posveča posebno pozornost, pri projektu tega uglednega vodnika sodeluje od vsega začetka.



"Zdaj je postalo že skoraj tradicionalno, da vodnik vsako leto malce osvežimo. Lani smo dodali nove sklope, med drugim tudi karakteristične slovenske živilske produkte, katerih nabor letos še povečujemo. Prav tako letos ne boste zasledili več najboljše restavracije, temveč izbor najboljših restavracij, ki so prejele po 4 kape. S tem usklajujemo prakso Gault&Millau po svetu ter na piedestal postavljamo vse gostince, ki so si uspeli izboriti zavidljive 4 kape," pojasnjuje Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija. "Posebej želim poudariti, da so štiri kape veliko priznanje in njihovo ohranjanje iz leta v leto potrjuje izredno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca," še dodaja.