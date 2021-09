Sloveniji prva sredstva v okviru načrta za okrevanje in odpornost

Slovenija bo prejela nepovratna sredstva v višini skoraj 1,8 milijarde evrov. Namen teh sredstev je krepitev okrevanja po krizi covida-19 in spodbujanje investicij v zeleni in digitalni prehod v državah članicah.

Aprila je vlada sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost Next Generation EU, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja, so sporočili s finančnega ministrstva.

Kot pojasnjujejo na finančnem ministrstvu, je vsaka država članica do določenega zneska nepovratnih sredstev upravičena vnaprej. Slovenija je tako danes prejela predplačilo v višini 13 odstotkov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, kar znaša 231 milijonov evrov. Ta sredstva lahko uporabi za tiste reforme in naložbe, ki so znotraj načrta prve predvidene za realizacijo.

"Vesel sem, da smo po podpisu pogodbe prejeli prva sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. To sem napovedal že julija in pričakovanja so izpolnjena. To je pomemben dosežek za Slovenijo in velik korak naprej pri uresničevanju zadanih ciljev," je povedal finančni minister Andrej Šircelj.

V nacionalnem načrtu je Slovenija opredelila razvojna področja, ki bodo prispevala k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

"Poudarek našega načrta je usmeritev v zelene (Slovenija se je zavezala nameniti 43,45 odstotka zelenim ciljem) in digitalne vsebine (Slovenija se je zavezala nameniti dobrih 20 odstotkov digitalnim ciljem) ter reforme in naložbe na štirih stebrih: zeleni prehod (na razpolago 552 milijonov evrov nepovratnih sredstev), digitalna preobrazba (na razpolago 317 milijonov evrov nepovratnih sredstev), pametna, trajnostna in vključujoča rast (na razpolago 664 milijonov evrov nepovratnih sredstev) ter zdravstvo in socialna varnost (245 milijonov evrov nepovratnih sredstev)," so pojasnili na finančnem ministrstvu.