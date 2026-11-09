Slovenjgraški Grammer v odpuščanje več kot tretjine zaposlenih

V podjetju Grammer Automotive Slovenija, kjer je glavna dejavnost proizvodnja sedežnih vložkov, vzglavnikov in komolčnikov za avtomobilsko industrijo, tudi ne želijo ocenjevati, kako naprej. Direktor družbe Borut Zorman je na novinarska vprašanja za STA posredoval pisni odgovor matične družbe, kjer navajajo, da razumejo zanimanje javnosti za podjetje, a da v skladu s politiko podjetja v medijih ne komentirajo notranjih poslovnih zadev. Je pa podjetje skladno z zakonodajo načrtovano zmanjšanje števila delavcev napovedalo velenjski območni službi Zavoda RS za zaposlovanje. Kot je povedala vodja koroških uradov za delo Jasmina Uršič, je podjetje napovedalo zmanjšanje števila zaposlenih za 41. Nekateri naj bi že dobili odpovedi pogodb o zaposlitvi, nekaterih jih še bodo, tako da naj bi se tisti, ki medtem ne bodo našli drugega dela, na zavod za zaposlovanje uradno prijavili v januarju 2027.

Podjetje Grammer Automotive Slovenija FOTO: Bobo

Podjetje Grammer Automotive Slovenija, ki je v lasti družbe Grammer AG Nemčija oz. je del skupine Grammer, je po podatkih iz letnega poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa, lani ustvarilo 29,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 19,6 odstotka manj kot v letu 2024 in 6,1 odstotka več, kot je bilo v potrjenem poslovnem načrtu za leto 2025. "K zvišanju prodaje glede na načrt prodaje so največ prispevali projekti Audi Q8/Q7 komolčniki ter stranske obloge, JLR L663 vzglavniki ter Toyota Yaris vzglavniki. Za izpad planiranih prihodkov v skupni Porsche v lanskem letu pa je kriva selitev projekta Porsche Macan v sestrsko podjetje na Češkem," je v poročilu zapisalo vodstvo podjetja. Podjetje je lansko poslovno leto sklenilo z nekaj manj kot 250.000 evri čistega dobička, kar je bilo nad načrtovanim. Konec leta 2025 je bilo v slovenjgraški družbi 124 zaposlenih, od tega 63 žensk in 61 moških, med drugim še navaja letno poročilo podjetja za lani.

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