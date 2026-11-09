Slovenjgraški Grammer v odpuščanje več kot tretjine zaposlenih

V podjetju Grammer Automotive Slovenija, kjer je glavna dejavnost proizvodnja sedežnih vložkov, vzglavnikov in komolčnikov za avtomobilsko industrijo, tudi ne želijo ocenjevati, kako naprej. Direktor družbe Borut Zorman je na novinarska vprašanja za STA posredoval pisni odgovor matične družbe, kjer navajajo, da razumejo zanimanje javnosti za podjetje, a da v skladu s politiko podjetja v medijih ne komentirajo notranjih poslovnih zadev.
Je pa podjetje skladno z zakonodajo načrtovano zmanjšanje števila delavcev napovedalo velenjski območni službi Zavoda RS za zaposlovanje. Kot je povedala vodja koroških uradov za delo Jasmina Uršič, je podjetje napovedalo zmanjšanje števila zaposlenih za 41. Nekateri naj bi že dobili odpovedi pogodb o zaposlitvi, nekaterih jih še bodo, tako da naj bi se tisti, ki medtem ne bodo našli drugega dela, na zavod za zaposlovanje uradno prijavili v januarju 2027.
Podjetje Grammer Automotive Slovenija, ki je v lasti družbe Grammer AG Nemčija oz. je del skupine Grammer, je po podatkih iz letnega poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa, lani ustvarilo 29,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 19,6 odstotka manj kot v letu 2024 in 6,1 odstotka več, kot je bilo v potrjenem poslovnem načrtu za leto 2025.
"K zvišanju prodaje glede na načrt prodaje so največ prispevali projekti Audi Q8/Q7 komolčniki ter stranske obloge, JLR L663 vzglavniki ter Toyota Yaris vzglavniki. Za izpad planiranih prihodkov v skupni Porsche v lanskem letu pa je kriva selitev projekta Porsche Macan v sestrsko podjetje na Češkem," je v poročilu zapisalo vodstvo podjetja.
Podjetje je lansko poslovno leto sklenilo z nekaj manj kot 250.000 evri čistega dobička, kar je bilo nad načrtovanim. Konec leta 2025 je bilo v slovenjgraški družbi 124 zaposlenih, od tega 63 žensk in 61 moških, med drugim še navaja letno poročilo podjetja za lani.
'Za delavce, ki bodo izgubili delo, v regiji več možnosti za zaposlitev'
Po besedah Jasmine Uršič je za delavce, ki bodo v podjetju Grammer Automotive Slovenija izgubili delo, v regiji kar nekaj možnosti za zaposlitev v predelovalnih in drugih dejavnostih.
Po podatkih zavoda za zaposlovanje so od januarja do oktobra letos delodajalci za območje Koroške velenjski območni službi sporočili 3275 prostih delovnih mest, kar je sicer 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Za primerjavo, v Sloveniji je bilo v omenjenem primerjalnem obdobju sporočenih 1,1 odstotka manj postih delovnih mest.
Konec oktobra je bilo na Koroškem registriranih 1421 brezposelnih oseb, kar je 15 oseb oz. en odstotek manj kot oktobra lani. V primerjavi s septembrom letos se je registrirana brezposelnost zvišala za 92 oseb oz. za 6,9 odstotka, medtem ko se je v Sloveniji zvišala za 1,4 odstotka, kažejo najnovejši podatki zavoda za zaposlovanje.
Od januarja do oktobra letos se je v evidenco brezposelnih na Koroškem na novo prijavilo 1745 oseb, kar je 40 oseb oz. 2,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Med na novo prijavljenimi je bilo med drugim 51 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja, 369 oseb je bilo opredeljenih kot presežni delavci, 762 na novo prijavljenim brezposelnim osebam pa se je izteklo delovno razmerje za določen čas. V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 1867 brezposelnih oseb, kar je 174 oseb oz. 10,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.
Po zadnjih razpoložljivih izračunih je bila na Koroškem avgusta letos stopnja registrirane brezposelnosti 4,7-odstotna, medtem ko je bila v Sloveniji 4,4-odstotna, še kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.
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