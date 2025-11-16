Slovenska bruto plača na 10. mestu v EU

Za Nemčijo sledijo Finska (49.428 evrov), Švedska (46.525 evrov) in Francija (43.790 evrov), nato pa je na lestvici že Slovenija z letno bruto plačo 35.133 evrov.

Daleč najvišjo bruto letno plačo so lani zabeležili v Luksemburgu, kjer je dosegla 82.969 evrov. Sledili sta Danska z 71.565 evri in Irska z 61.051 evri. Blizu Irski sta bili še Belgija z 59.632 evri in sosednja Avstrija z 58.600 evri. Višja od 50.000 evrov je bila bruto letna plača še v Nemčiji, namreč 53.791 evrov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

S tem se je Slovenija, kjer je bila bruto letna plača lani za šest odstotkov višja kot predlani in za 16 odstotkov višja kot leta 2022, uvrstila nekoliko pod evropsko povprečje, a tik pred Španijo (33.700 evrov) in slovensko sosedo Italijo (33.523 evrov), dve veliki evropski gospodarstvi.

Bruto letna plača v Sloveniji je bila tako tudi z naskokom najvišja med članicami EU iz srednje in vzhodne Evrope. Še najbližja Sloveniji je bila Litva z 29.104 evri.

Najnižje bruto letne plače so zabeležili v Bolgariji (15.387 evrov), Grčiji (17.954 evrov) in na Madžarskem (18.461 evrov). Sosednja Hrvaška se je s 23.446 evri uvrstila na 19. mesto v uniji.

Eurostat je sicer podatke o bruto letni plači prilagodil tako, da je pri vseh redno zaposlenih, tudi tistih, ki delajo za skrajšan delovni čas, upošteval, kot da so zaposleni za poln delovni čas. S tem je izločil učinek manjšega števila opravljenih delovnih ur.

Nizozemska na lestvici ni bila upoštevana, saj se metodologija izračuna bruto plače v tej državi razlikuje.