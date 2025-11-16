Svetli način
Gospodarstvo

Slovenska bruto plača na 10. mestu v EU

16. 11. 2025

T.H. , STA
112

Slovenija je bila s 35.133 evri povprečne bruto letne plače po podatkih Eurostata lani na 10. mestu v EU in se je tako uvrstila tik pred Španijo in Italijo. Povprečna bruto letna plača v EU je glede na leto 2023 narasla za 5,2 odstotka na 39.808 evrov. V Sloveniji, kjer je bila ta rast šestodstotna, je sicer pogosto slišati očitke, da se naša država zaradi velike obremenitve plač z davki in predvsem socialnimi prispevki medtem precej slabše odreže pri neto plačah.

Daleč najvišjo bruto letno plačo so lani zabeležili v Luksemburgu, kjer je dosegla 82.969 evrov. Sledili sta Danska z 71.565 evri in Irska z 61.051 evri. Blizu Irski sta bili še Belgija z 59.632 evri in sosednja Avstrija z 58.600 evri. Višja od 50.000 evrov je bila bruto letna plača še v Nemčiji, namreč 53.791 evrov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Za Nemčijo sledijo Finska (49.428 evrov), Švedska (46.525 evrov) in Francija (43.790 evrov), nato pa je na lestvici že Slovenija z letno bruto plačo 35.133 evrov.

Slovenska bruto plača je na 10. mestu v EU
Slovenska bruto plača je na 10. mestu v EU FOTO: AP

S tem se je Slovenija, kjer je bila bruto letna plača lani za šest odstotkov višja kot predlani in za 16 odstotkov višja kot leta 2022, uvrstila nekoliko pod evropsko povprečje, a tik pred Španijo (33.700 evrov) in slovensko sosedo Italijo (33.523 evrov), dve veliki evropski gospodarstvi.

Bruto letna plača v Sloveniji je bila tako tudi z naskokom najvišja med članicami EU iz srednje in vzhodne Evrope. Še najbližja Sloveniji je bila Litva z 29.104 evri.

Najnižje bruto letne plače so zabeležili v Bolgariji (15.387 evrov), Grčiji (17.954 evrov) in na Madžarskem (18.461 evrov). Sosednja Hrvaška se je s 23.446 evri uvrstila na 19. mesto v uniji.

Eurostat je sicer podatke o bruto letni plači prilagodil tako, da je pri vseh redno zaposlenih, tudi tistih, ki delajo za skrajšan delovni čas, upošteval, kot da so zaposleni za poln delovni čas. S tem je izločil učinek manjšega števila opravljenih delovnih ur.

Nizozemska na lestvici ni bila upoštevana, saj se metodologija izračuna bruto plače v tej državi razlikuje.

Slabše pri neto plačah

Gospodarstveniki, ekonomisti in del politike v Sloveniji sicer ob pozivih k razbremenitvi dela opozarjajo na to, da se Slovenija zaradi velike obremenitve plač z davki in predvsem socialnimi prispevki precej slabše odreže pri neto plačah.

plača bruto Slovenija
KOMENTARJI (112)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Moni N
16. 11. 2025 09.40
A lahko ze enkrat nehamo govort o brutu!!?
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
16. 11. 2025 09.40
na katerem mestu smo pri neto? to je bolj pomembno
ODGOVORI
0 0
Colgate
16. 11. 2025 09.40
Kaj ti bo visoka bruto plača, če so enormni davki??
ODGOVORI
0 0
proofreader
16. 11. 2025 09.38
+2
Golob planira za 2026 višje stroške in nižje prihodke. Spet bo moral Janša reševati pogorišče, ki ga bodo pustile leve stranke.
ODGOVORI
2 0
E.Nigma
16. 11. 2025 09.37
+1
Včasih smo 4 nule(0) stran brisali. Zdaj bomo eno od destega evra. Še malo pa bomo imeli svoj kovanec imenoval se bo Vinar. Torej za 10€ bo jih Avstrijec dobil 100 pa se hederišil tu. Pa čakal na bakrene stotine za isti denar pil kavo kot mi celo uro delali. Ja super majstri. Pa to moraš bit al extra magnat ali pa vsaj menedžer za tako matematiko.
ODGOVORI
1 0
proofreader
16. 11. 2025 09.36
+5
Gašper Bergant je lepo povedal, da bi morali Goloba nagnati takoj ko je rekel da ne rabimo višjih plač, ker bomo zagotavljali za neumnosti.
ODGOVORI
5 0
bb5a
16. 11. 2025 09.35
+5
A pa ni to jasn indikator, da nas politiki in država konstantno kradejo... pa ni logike, da padeš za več mest po lestvici, ko naši davke poberejo... jasno kaže, da si vzamejo veliko več kot pa v ostalih državah.
ODGOVORI
5 0
kristinahopsasa
16. 11. 2025 09.35
+4
Zakaj pa ne napišete primerjave koliko od te bruto plače v vseh teh državah ostane človeku? In koliki delodajalec plača za to plačo. Bo boljša statistika. Brezvete primerjat 29.000 na leto s 33.000, ker lahko ima člocek na računu pri 29.000 več kot pri 33.000.
ODGOVORI
4 0
anabanana
16. 11. 2025 09.35
+3
Kaj pa slovenska pokojnina, na katerem mestu je???
ODGOVORI
3 0
Smo druga Švica
16. 11. 2025 09.34
+2
Kaj pa stroški na kerem mestu smo?
ODGOVORI
3 1
proofreader
16. 11. 2025 09.34
+4
Dobimo pa najmanj na račun zaradi izredno visokih davkov, ki jih je Golob še dvignil in dodal.
ODGOVORI
5 1
trunck1
16. 11. 2025 09.39
Ja, imaš prav SDS-esovec brez IQ-ja. Ampak ima vsak v Slo brez davkov še prevoz na delo, malico, kar zvišuje neto plačo. Tega v tujini nimajo ampak pazi (težko boš razumel z IQ-jem povprečnega SDS-ovca) ti dodatki zvišujejo neto plačo niso pa upoštevani v bruto plači. Bo šlo sds-esovec
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
16. 11. 2025 09.33
+2
in neto??????Kaj imam od brutto???Kaksno zavajanje!
ODGOVORI
3 1
E.Nigma
16. 11. 2025 09.30
+2
Glede na obljube, da bomo Švica ne vem za kaj nismo prvi ali vsaj med vodilnimi. Ali to so mislili švic po trtici? Ja tu pa smo ja. In to kar bruto na 120%
ODGOVORI
3 1
trunck1
16. 11. 2025 09.40
Ja, to je bilo do prve Janezove vlade, potem pa je šlo samo navzdol, ker je Janezek zapufal Slo v trejo galaksijo.
ODGOVORI
0 0
baldahin
16. 11. 2025 09.29
+1
Statistika je natančna zbirka napačnih podatkov.
ODGOVORI
2 1
Nianana95
16. 11. 2025 09.29
+10
Na katerem mestu pa smo po NETTO? Tole pa novinarji skrivate? Koga briga koliko požre Golob, mene zanima koliko je nakazilo na moj račun!
ODGOVORI
12 2
proofreader
16. 11. 2025 09.35
+2
Na najslabšem v EU. To ne upajo napisati.
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
16. 11. 2025 09.27
-9
Prispevki od plače nam omogočajo blaginjo
ODGOVORI
1 10
waga7
16. 11. 2025 09.36
+1
Ja, lenuhom
ODGOVORI
1 0
mackon08
16. 11. 2025 09.26
-1
Dokler so pri nas lokali cele dneve polni domačinov nam je še predobro. V tujini srečaš v lokalu redko katerega donačina.
ODGOVORI
4 5
Nianana95
16. 11. 2025 09.30
+4
Katetih domačinov? Tistih z značilnim trdil L v govorici? Mrbit tistim, ki se niti slovensko ne pogovarjajo?
ODGOVORI
4 0
Infiltrator
16. 11. 2025 09.25
+3
Same laži nam tu trosijo,kera je pa minimalna pa na top sit 1.mesto?
ODGOVORI
3 0
Betuul
16. 11. 2025 09.25
+2
Kako zlagana cifra slo bruto plače za obravnavo v EU! Klelele pa dobivajo ven po 5000€ do 7000€ celo več??!! Kdo pa raziskuje v slo plačah različne dodatke k minimalni plači bruto; 1270 bruto minimalac ; lahka še manj??! In zakaj Dodatek delodajalca pri min bruto plači ne šteje pri zpizu kot pokojninska stvar! ?? Spremeniti pri zpizu vštetje dodatkov pri plačah v pkojninsko osnovo??? Ali pa razmisliti o 13 plači vendar samo za tiste,ki prejemajo minimalno bruto plačo!
ODGOVORI
2 0
E.Nigma
16. 11. 2025 09.21
+4
Slovenska bruto plača na 10. mestu v EU. Socialka pa na prvem. Deset let Hlebanja plus 10 otrok pa si na 5.600€ na mesec. Se pravi bolj hebeš , bolj si na boljšem, ne da si se nahebo. Nahebo si se itak. Za 5.600€\mesečno. pa dviguješ povpreček.
ODGOVORI
4 0
