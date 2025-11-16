Slovenska bruto plača na 10. mestu v EU

Daleč najvišjo bruto letno plačo so lani zabeležili v Luksemburgu, kjer je dosegla 82.969 evrov. Sledili sta Danska z 71.565 evri in Irska z 61.051 evri. Blizu Irski sta bili še Belgija z 59.632 evri in sosednja Avstrija z 58.600 evri. Višja od 50.000 evrov je bila bruto letna plača še v Nemčiji, namreč 53.791 evrov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.
Za Nemčijo sledijo Finska (49.428 evrov), Švedska (46.525 evrov) in Francija (43.790 evrov), nato pa je na lestvici že Slovenija z letno bruto plačo 35.133 evrov.
S tem se je Slovenija, kjer je bila bruto letna plača lani za šest odstotkov višja kot predlani in za 16 odstotkov višja kot leta 2022, uvrstila nekoliko pod evropsko povprečje, a tik pred Španijo (33.700 evrov) in slovensko sosedo Italijo (33.523 evrov), dve veliki evropski gospodarstvi.
Bruto letna plača v Sloveniji je bila tako tudi z naskokom najvišja med članicami EU iz srednje in vzhodne Evrope. Še najbližja Sloveniji je bila Litva z 29.104 evri.
Najnižje bruto letne plače so zabeležili v Bolgariji (15.387 evrov), Grčiji (17.954 evrov) in na Madžarskem (18.461 evrov). Sosednja Hrvaška se je s 23.446 evri uvrstila na 19. mesto v uniji.
Eurostat je sicer podatke o bruto letni plači prilagodil tako, da je pri vseh redno zaposlenih, tudi tistih, ki delajo za skrajšan delovni čas, upošteval, kot da so zaposleni za poln delovni čas. S tem je izločil učinek manjšega števila opravljenih delovnih ur.
Nizozemska na lestvici ni bila upoštevana, saj se metodologija izračuna bruto plače v tej državi razlikuje.
Slabše pri neto plačah
Gospodarstveniki, ekonomisti in del politike v Sloveniji sicer ob pozivih k razbremenitvi dela opozarjajo na to, da se Slovenija zaradi velike obremenitve plač z davki in predvsem socialnimi prispevki precej slabše odreže pri neto plačah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.