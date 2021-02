Slovenska IKEA odpira vrata (ali pa vsaj spletno stran)

Skoraj leto in pol po tem, ko so zasadili prvo lopato, bo slovenska IKEA sprejela prve kupce. Od 25. februarja bo mogoče kupovati v slovenski spletni trgovini, če bodo epidemiološki ukrepi to omogočili, pa bo istega dne vrata odprla tudi prodajalna v Ljubljani.

FOTO: Bobo Švedski pohištveni velikan IKEA 25. februarja v Sloveniji odpira spletno prodajalno, če bodo epidemiološki ukrepi to omogočali, pa bo istega dne vrata odrla tudi fizična trgovina v ljubljanskem BTC. Skupaj s spletno trgovino bo švedski trgovec v Mariboru odprl tudi prevzemno mesto, kjer bodo kupci lahko po spletu naročeno blago prevzeli po znižanih cenah dostave. Ljubljanska trgovina, ki jo predstavljajo kot eno najbolj trajnostno naravnanih v verigi, obsega več kot 31.000 kvadratnih metrov.