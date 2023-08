Slovenska investicija na Madžarskem: v prvi fazi bodo vložili 25 milijonov evrov

Slovenski podjetniki, strokovnjaki in avtomobilska podjetja, med njimi direktor Hidrie Holding Iztok Seljak, Peter Tibaut, TAB Mežica in ACH Invest, so na Madžarskem ustanovili podjetje Andrada, ki se bo v Alsozcolci na severu države ukvarjalo z reciklažo baterij za električne avtomobile. V prvi razvojni stopnji bodo v projekt vložili 25 milijonov evrov.

icon-expand Podjetje se bo ukvarjalo z reciklažo baterij za električne avtomobile. (slika je simbolna). FOTO: Shutterstock Kot je sporočil izvršni direktor Andrade Peter Tibaut, bo novoustanovljeno podjetje v Alsozcolci v okolici Miskolca, v neposredni bližini nastajajočega centra velikih tovarn baterij v Debrecenu, zaposlilo 70 tehnoloških strokovnjakov, v letu 2024 pa do 200. V prihodnje bodo po njegovih besedah med drugim sodelovali s hidrometalurškim delom univerze v Miskolcu in se povezali tudi s Kemijskim inštitutom v Ljubljani. Tibaut je opozoril še na pomen projekta za prihodnjo okoljsko vzdržno evropsko električno mobilnost, s tem pa tudi na slovensko mesto v njej. "Projekt je kot doslej največja slovenska investicija na Madžarskem strateškega pomena za madžarsko vlado, ki ga bo temu ustrezno podprla tudi finančno," je dodal. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v torek po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI potrdil, da bodo Madžari k projektu primaknili 4,7 milijarde forintov, kar je okoli polovica načrtovane prve investicije. Tovarna, vredna 10 milijard forintov, bo imela zmogljivosti reciklaže 10.000 ton baterij letno, je dodal. Tudi minister je poudaril, da Andrada "sledi okoljskim predpisom, ki so štirikrat strožji od tistih, ki veljajo na Madžarskem". Cilj nove tehnologije podjetja, ki so ga ustanovili Slovenci, je po njegovih besedah s krožno proizvodnjo baterij okolje zaščititi pred odpadki. Slovensko avtomobilsko industrijo sicer izdatno podpira tudi vlada. Projekt Slovenskega avtomobilskega grozda Misija GREMO, namenjen zeleni in digitalni preobrazbi avtomobilske industrije, bo v prihodnjih petih letih tako prejel do 200 milijonov evrov državne podpore. Kot je ob podpisu dogovora o partnerstvu spomladi dejal premier Robert Golob, gre za enega osrednjih razvojnih projektov za celotno gospodarstvo.