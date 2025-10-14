Slovenska obrambna industrija odpira priložnosti za številna podjetja

Članstvo v Grozdu obrambne industrije Slovenije vztrajno narašča. Januarja lani so šteli 58 članov, z današnjim dnem pa imajo uradno 155 članov. Na vpis pa jih v tem trenutku čaka vsaj še 20. Podjetja skupaj zaposlujejo približno 13 tisoč ljudi, nekonsolidirani prihodki pa presegajo štiri milijarde evrov.

"Moramo biti realni, mi imamo morda 15 do 20 podjetij, ki so direktno na obrambnem področju, ampak vsa ostala podjetja pa so tista, ki so v ozadju in so neke vrste hrbtenica industrije," je povedal direktor Grozda obrambne industrije Boštjan Skalar.

Slovenska obrambna industrija povezuje tudi podjetja, ki niso registrirana za obrambne izdelke. Pohvali se lahko z vrhunskim kadrom, tehnološkim znanjem in zmogljivim strojnim parkom, cilj pa je vzpostaviti domače proizvodne verige in spodbujati medsebojno povezovanje. "Mi vemo, da je obrambna industrija precej vezana na tudi te tradicionalne industrije, se pravi kovinsko predelovalno industrijo, elektro industrijo in podobne," pojasnjuje Skalar.

Poudaril je še, da slovenska obrambna industrija ne stremi k proizvodnji orožja, temveč k vzpostavitvi domače dobavne verige in razvoju končnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, primernih za obrambo in dvojno rabo. Ena od priložnosti za predstavitev bo prvi mednarodni obrambni sejem Sidec prihodnji teden v Celju, kjer bodo podjetja tujim kupcem pokazala svoje sposobnosti.