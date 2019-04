Slovenska podjetja kmalu na Amazonu

Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) so sporočili, da bodo slovenska podjetja kmalu lahko poslovala prek Amazona. Z njegovimi predstavniki so intenzivno sodelovali, da bi slovenskim podjetnikom to omogočili čim prej, saj se zavedajo pomembnosti tega prodajnega kanala, so zapisali na ministrstvu.

Po zadnjem srečanju med predstavniki Amazona in MGRT, ki je potekalo konec prejšnjega leta v Bruslju, so bili pojasnjeni vsi zadržki Amazona do omogočanja poslovanja slovenskih podjetij. Po tem je sledilo še nekaj usklajevanja, ki je na koncu pripeljalo do rešitve, s katero jih je Amazon seznanil na začetku marca.