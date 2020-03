Slovenska podjetja na Kitajskem: Škoda bo, za številke prezgodaj

V podjetju Domel so proizvodnjo v mestu Suzhou nedaleč od Šanghaja znova zagnali že 12. februarja, najprej z manj kot polovično ekipo, zdaj pa že obratujejo s polno ekipo za eno izmeno in naročila pokrivajo z nadurnim delom. "Največ težav imamo še vedno z organizacijo transportov, načrtovanjem odprem in dobav ... Stanje se kljub obljubam in velikim pričakovanjem še ne izboljšuje. Podobno je tudi pri naših dobaviteljih in kupcih, zato je treba veliko usklajevanja in prilagajanja trenutnim razmeram,"so pojasnili.

Podjetje trenutno še vedno posluje normalno. V marcu proizvodnja ne bo motena, "za april je stanje še odprto in bo v vsakem primeru potrebnih več letalskih transportov, da bomo pokrili potrebe". Vse to bo zvišalo stroške poslovanja, a je o številkah še prezgodaj govoriti, so poudarili.