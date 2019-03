Slovenske banke lani s skoraj 500 milijoni evrov dobička

V Banki Slovenije so v najnovejši informaciji o poslovanju bank podatek o dobičkonosnosti pospremili s pojasnilom, da je bil dobiček bančnega sistema lani visok. Pred obdavčitvijo in ob neupoštevanju neto sproščanja oslabitev in rezervacij je dosegel 488 milijonov evrov, banke pa so sprostile za 47,7 milijona evrov oslabitev in rezervacij, kar je pet milijonov evrov oz. 11,6 odstotka več kot v 2017. Še v 2016 so medtem oblikovale za 96,3 milijona evrov oslabitev in rezervacij.

Na dohodkovni strani so bile čiste obresti s 671,7 milijona evrov za tri odstotke odstotka višje kot predlani, pri čemer pa so na Banki Slovenije izpostavili, da je neto obrestna marža z 1,84 odstotka ostala razmeroma nizka glede na dolgoročno povprečje.

Neobrestni prihodki so medtem narasli za 14,1 odstotka na 481,9 milijona evrov. Banka Slovenije je sicer že pred dnevi objavila analizo o nadomestilih 12 bank in treh hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric teh storitev, v kateri je ugotovila, da so banke in hranilnice lani zvišale cene večine plačilnih storitev. Zvišanja so bila večja v tradicionalnih segmentih storitev, kot je plačevanje preko okenca, nižja pa v sodobnih, ko je plačevanje preko e-banke.

Bruto dohodek bank je lani narasel za 7,4 odstotka na 1,15 milijarde evrov. Rast na dohodkovni strani je pozitivna novica, saj se je ob izboljšanju bilanc bank, ko gre za slaba posojila, dohodkovno tveganje omenjalo in se še omenja kot eno največjih.

Operativni stroški so medletno upadli za 0,6 odstotka na 669,5 milijona evrov, neto dohodek pa je bil tako s 488,2 milijona evrov medletno višji za 21,9 odstotka.

Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala že drugo leto zapored. Ob koncu decembra je bila pri nekaj manj kot 38,78 milijarde evrov, kar je 2,2 odstotka več kot ob koncu 2017. V Banki Slovenije ob tem ugotavljajo, da so se vloge nebančnega sektorja povečale skoraj enkrat bolj kot posojila nebančnemu sektorju.

Vloge nebančnega sektorja so se tako medletno povečale za 1,45 milijarde evrov oz. 5,3 odstotka na 28,98 milijarde evrov. Najbolj so se povečale vloge gospodinjstev (za nekaj manj kot 1,20 milijarde evrov na 18,73 milijarde evrov), vloge nefinančnih družb pa so se po pojasnilih Banke Slovenije povečale manj kot v preteklih letih (za 419 milijonov evrov na 6,79 milijarde evrov).

Medletna rast posojil nebančnemu sektorju je bila pri 3,3 odstotka, in to kljub decembrski upočasnitvi (novembra je bila še pri 6,1 odstotka), do katere je po navedbah bančnega nadzornika prišlo zaradi zmanjšanja posojil nefinančnim družbam in baznega učinka, to je refinanciranje obveznic DUTB v decembru 2017.