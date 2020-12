49-odstotni delež družbe tovorni promet SŽ v roke Čehom

"Strateško partnerstvo je plod zahtevnega in transparentnega postopka, ki smo ga aktivno vodili od leta 2017. Pogajanja so bila zahtevna, a so pripeljala do koncepta partnerstva, ki v celoti ustreza strategijam obeh poslovnih sistemov," so sporočili iz SŽ. Večinski delež v novonastali družbi je obdržala slovenska družba. Višina dokapitalizacije novoustanovljene skupne družbe ostaja skrivnost, neuradno pa so mediji poročali, da se številke gibljejo med 60 in 100 milijoni evrov.

Glavni finančni cilji nove družbe so podvojitev dobička in 50-odstotna rast prihodkov v obdobju petih let. Ključni poslovni cilji je večja konkurenčnost in boljše storitve za uporabnike."To bomo dosegli s podaljšanjem prevoznih poti, s prevzemi v tujini, širitvijo mreže in prenovo voznih sredstev. Nova družba in preko nje SŽ tako ne bo več zgolj vodilni prevoznik v Sloveniji, ampak pomemben igralec na dveh ključnih evropskih transportnih koridorjih," so izpostavili.