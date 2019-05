Slovenske železnice kupile novih 26 sodobnih vlakov, konec leta prve testne vožnje

Slovenske železnice so danes s podjetjem Stadler podpisale pogodbo za nakup dodatnih 26 novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 151 milijonov evrov brez DDV. Podjetje Stadler sta ob podpisu pogodbe zastopala direktor prodaje in marketinga Peter Jenelten ter direktor prodaje za osrednjo in vzhodno Evropo Željko Davidović . S Slovenskih železnic je pogodbo podpisala direktorica SŽ-Potniškega prometa Darja Kocjan .

Slovenske železnice so zaradi posebnosti voženj vlakov po slovenskem železniškem omrežju naročile več vrst vlakov, poleg enonadstropnih električnih garnitur tudi dvonadstropne in dizelske. Pogodbo za prvih 26 vlakov so SŽ podpisale že lani aprila. Skupaj bo tako v prihodnjih letih na naših tirih vozilo 52 sodobnih potniških vlakov. Prve nove vlake bodo na slovenskem železniškem omrežju testirali konec letošnjega leta.

Slovenske železnice, ki so bile več let tik pred stečajem, je leta 2012 prevzel Dušan Mes. Preverite, kaj je o razvoju SŽ in načrtih za modernizacijo povedal direktor v začetku letošnjega leta.

Strateški načrti SŽ

Ključni cilj strateškega načrta razvoja družbe SŽ-Potniški promet do leta 2031 je postati nosilni steber integriranega javnega potniškega prometa v Sloveniji z večinskim tržnim deležem v javnem medkrajevnem prevozu, s čimer nameravajo prispevati k varovanju naravnega okolja. Da pa bi lahko dosegli strateške cilje, so nujni celovita prenova voznih sredstev železniškega potniškega prometa, digitalizacija poslovanja in prenova postaj in postajališč, še navajajo v SŽ.

Na SŽ so začeli razvijati tudi več novih storitev. Ena od njih je projekt 'S SŽ od doma do cilja', s katerim želijo z učinkovitim P+R sistemom omogočili prevoze ne le med železniškimi postajami, temveč do tam, kamor bodo želeli potniki. Druga od omenjenih novih storitev pa je tudi E-Mobilni, pri kateri si bodo lahko potniki na železniških postajah izposodili električna vozila in z njimi nadaljevali pot do cilja.