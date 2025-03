Slovenske železnice v prevzem še druge polovice Nomaga

Slovenske železnice (SŽ) so pogodbo o nakupu 50-odstotnega lastniškega deleža v Nomagu, enem od osrednjih ponudnikov avtobusnih prevozov v državi, sklenile aprila 2022, pridobile pa so ga oktobra istega leta. "S podpisom sedanje pogodbe družba Slovenske železnice nadaljuje prevzem družbe Nomago, ki izkazuje uspešno rast na svojem področju storitev mobilnosti in potovanj," so v današnjem sporočilu zapisali v SŽ.

V obdobju 2022-2024 je družba Nomago po njihovih navedbah pridobila dodatni koncesijski področji oziroma regiji in tako število prevoženih kilometrov povečala za 40 odstotkov. Tržni delež je s tem povečala za sedem odstotnih točk na 45 odstotkov.

Skupina Nomago je leta 2023 ustvarila 128,1 milijona evrov prihodkov in 18,3 milijona evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). "Na podlagi zadnjih razpoložljivih projekcij do leta 2031 predvideva rast do 214,7 milijona evra prihodkov in 42 milijonov evrov EBITDA," so navedli v SŽ.

Konec leta 2023 je imela skupina Nomago 1150 zaposlenih, od tega več kot 220 v hčerinskih podjetjih v tujini, in 743 prevoznih sredstev.

Kot so dodali v SŽ, je dolgoročna vizija njihove skupine usmeritev v prehod iz nacionalnega železniškega prevoznika v enega od vodilnih tehnološko sodobnih ponudnikov celovitih storitev logistike blaga in mobilnosti prebivalcev v regiji.

"Glavni cilj s področja mobilnosti potnikov, ki smo si ga zadali, je postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza in s tem prispevati k bolj trajnostni dejavnosti transportnega sektorja. Nakup družbe Nomago v celoti izpolnjuje strateške usmeritve in cilje s področja stebra mobilnosti," so dodali.