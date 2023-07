Slovenski energetiki zaradi Ugljevika večdesetmilijonska odškodnina

Zgodba se je začela v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sta bili tako Slovenija kot BiH del skupne države. Elektrogospodarstvo, v katerem je bila združena vsa energetika v Sloveniji, je tedaj sofinanciralo gradnjo termoelektrarne in rudnika Ugljevik. V zameno naj bi v naslednjih letih od tam prejemali električno energijo, poroča Delo.

Termoelektrarna Ugljevik je bila končana leta 1985, Elektrogospodarstvo Slovenije pa je elektriko dobivalo do leta 1991. Po začetku vojne v BiH in na Hrvaškem so bile omrežne povezave prekinjene, s tem pa tudi dobava elektrike. Slovenija je proti Ugljeviku oziroma BiH sprožila dva spora: zaradi nedobavljene elektrike in zaradi vlaganj v elektrarno.

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je v minulih dneh izdal delno odločbo, da je družba Elektrogospodarstvo Slovenije upravičena do nadomestila, odškodnine zaradi nedobavljene električne energije iz termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski v času od junija 2011 do decembra 2021 in zamudnih obresti od začetka lanskega leta do dneva plačila.