Slovenski gospodarstveniki zadovoljni z obiskom pri Medvedjevu

Podobno meni predsednik uprave Geoplina Boštjan Napast. "Že veliko let sodelujemo z Gazpromom in kot veste, je energetika tudi del zunanje politike. Zato je v tem kontekstu ta obisk še toliko bolj pomemben,"je dejal.

V okviru tokratnega dvodnevnega obiska Šarca pri ruskem premierju Dmitriju Medvedjevu, ki se danes zaključuje, se je Napast srečal tudi z Eleno Burmistrovo, namestnico predsednika uprave Gazproma Alekseja Millerja, ki je odgovorna za dobavo plina v EU. Začeli so pogovore o novi dolgoročni pogodbi. "Skupni zaključek je bil, da se o njej začnemo pogovarjati čim prej, torej konec tega leta oz. v začetku prihodnjega,"je povedal.

Vodja Iskratela Željko Puljić je prav tako izpostavil, da je zelo pomembno, da država vzdržuje redne odnose na najvišji ravni, na ravni premierjev, zunanjih ali gospodarskih ministrov. "Izredno pomembno je, da se o vseh odprtih vprašanjih tudi pogovarjajo. In potem lahko mi gospodarstveniki delamo bolj sproščeno,"je dejal. "Za Ruse je namreč zelo pomembno, da imamo mi podporo naše države,"je dodal.

Danilo Duraković, lastnik podjetja Comita, ki se ukvarja predvsem z avtomatizacijo proizvodnih procesov, zlasti v energetiki, je izpostavil tudi pomen vezi med narodoma, ki se vzdržujejo s tovrstnimi obiski. "Na ta način Rusi občutijo, da smo z njimi, ne proti njim. Še zdaj žanjemo tisto, kar je bilo narejeno v času bivše države. Rusi tega niso pozabili. Cenijo tudi našo pripadnost slovanskemu rodu,"je dejal.

Počivalšek: Gospodarstvo je najbolj pomembna politika

Pomen tovrstnih obiskov je podčrtal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Vsak obisk državne delegacije, še posebej če so zraven gospodarstveniki, je pomemben za naše gospodarstvo. To še toliko bolj velja v državah, v katerih država lahko pomaga gospodarstvenikom odpirati vrata. In Rusija to nedvomno je," je poudaril.

Trgovinska menjava z Rusijo sicer beleži vzpone in padce - zlasti zaradi nihanja cen energentov, ki so pretežen del ruskega izvoza v Slovenijo, pa tudi vpliva sankcij EU in zveze Nato proti Rusiji zaradi ukrajinske krize, je povedal Počivalšek.

Kljub temu je izrazil zadovoljstvo, da trgovinska menjava raste. "Z našim izvozom v Rusijo smo že skoraj pri 900 milijonih evrov, s čimer se približujemo rekordu iz leta 2013, ko je bilo izvoza čez milijardo evrov. Ponosen sem na naših 38 podjetij, ki delujejo tu v Rusiji. Sem so investirala 357 milijonov evrov,"je poudaril.

Možnosti za nadaljnji razvoj sodelovanja Počivalšek vidi predvsem na področju spodbujanja tujih neposrednih naložb, zlasti na področjih informacijske in komunikacijske tehnologije, učinkovite rabe energije, avtomatizacije v industriji, kmetijske mehanizacije, živilsko-predelovalne industrije in zdraviliškega turizma.