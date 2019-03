Slovenski oglaševalski zbornici mednarodna nagrada za Zlati boben

Svetovna zveza oglaševalcev (World Federation of Advertisers - WFA) letno nagrado podeljuje projektom, ki jih organizirajo nacionalna oglaševalska združenja in imajo prepoznaven pozitiven vpliv.

"Zlati boben je postal eden največjih mednarodnih festivalov kreativnosti v Evropi, ki ga vsako leto obišče več kot tisoč 'kreativcev' iz 40 držav. Festival stremi k višanju standardov v tržnem komuniciranju in transparentnosti v oglaševanju. Ima velik vpliv na razvoj kreativnih industrij, še posebej v Srednji in Vzhodni Evropi," je Svetovna zveza oglaševalcev zapisala o Zlatem bobu, ki je lani zaokrožil četrt stoletja svojega obstoja.

"Na SOZ-u smo počaščeni, da je tudi WFA kot izredno pomembna mednarodna organizacija prepoznala vlogo, ki jo je imel in jo še vedno ima Zlati boben. Nagrada, ki jo je prejela zbornica, pa je nagrada vseh, ki so festival snovali in ga gradili. To za nas izjemno pomembno nagrado pa sem sprejela tudi in predvsem v imenu vseh, ki v festival verjamejo še danes," pa je povedala Mojca Briščik, izvršna direktorica SOZ.

Briščikova je v Lizboni nagrado namreč sprejela v imenu Slovenske oglaševalske zbornice.