Slovenski podjetniki pred novo prelomnico

Štiri leta minevajo, odkar so Slovenci prvič množično podprli projekt Štartaj Slovenija, ki daje zagon in krila mladim podjetnikom, ta pa se je sčasoma razširil v pravo podjetniško gibanje. S pomočjo tega mlade podjetniške ekipe še danes rastejo in se razvijajo – sebe in obenem tudi nove, inovativne produkte.

Lahko bi rekli, da sta za uspeh dovolj ideja in nekdo, ki verjame vate. Medtem ko so številni Slovenci v projektu Štartaj Slovenija dokazali, da se za pomanjkanje inovativnih idej ni treba bati, pa so nekoga, ki verjame vanje, našli v podjetju Spar Slovenija, ki je skupaj z medijsko hišo PRO Plus in oglaševalsko agencijo Formitas leta 2016 prvič predstavil projekt Štartaj Slovenija. Ta je bil po vsej Sloveniji nemudoma dobro sprejet, ljudje pa so dokazali, da radi podprejo mlade podjetnike in tako spodbujajo neusahljivo podjetniško energijo ter verjamejo v produkte, za katere so morda še pred kratkim razmišljali, kako bi bilo lepo, če bi obstajali.

icon-expand Štartaj Slovenija

V štirih sezonah projekta smo spoznali ne le 36 podjetnikov, temveč 36 strastnih življenjskih zgodb in produktov, ki so se zgodili iz potrebe: mogoče lastne, mogoče v želji pomagati drugim, zagotovo pa vsaka z namenom spremeniti svet na bolje. Od zdaj bo dostop do vaših najljubših produktov še lažji, saj so v vseh trinajstih trgovinahINTERSPAR pred dnevi slovesno odprli posebno prodajno mesto, ki združuje 28 najuspešnejših podjetniških ekip. 'Kljub negotovim časom smo se odločili, da projekt Štartaj Slovenija nadaljujemo, zato smo za slovenske podjetnike ponovno ustvarili edinstveno priložnost,'je ob tem dogodku povedal generalni direktor SPAR Slovenija, mag. Igor Mervič, ki poudarja, da je zdaj na enem mestu v trgovini zbranih več kot sto izdelkov s slovenskim podpisom. 'Ker v podjetju Spar Slovenija s celostnim delovanjem podpiramo lokalne podjetnike, pridelovalce in predelovalce, čutimo to zavezo, da moramo stopiti skupaj in pomagati malim podjetjem, zdaj še bolj kot kadarkoli.'

icon-expand Štartaj Slovenija

Z novim prodajnim prostorom se želijo zahvaliti tudi vsem, ki podpirajo svežo podjetniško energijo, in jim na ta način prodajno izkušnjo še dodatno olajšati. Na posebnem prodajnem mestu pa vas čakajo tudi hit produkti minulih let, ki so jih nadobudni zmagovalci še oplemenitili; tako so vam npr. poleg odličnih sladolednih palčk La Popsi zdaj na voljo tudi bomboni, narejeni zgolj iz sadja, brez dodanih barvil, ojačevalcev okusa in konzervansov. Ekipa iz prve sezone je priljubljenemu deodorantu Nelipot dodala nove vonje, razvila šampon za lase Diven, pred kratkim pa deodorante predstavila v biorazgradljivi embalaži. Noela vas poleg kreme s polžjo slino za obraz zdaj razvaja tudi s kremo za telo, še vedno pa si lahko vroče poletne dni, ki so pred nami, osvežite tudi s kombučo BeLife štirih različnih okusov. Pridni pa niso zgolj zmagovalci štirih sezon projekta Štartaj Slovenija, temveč tudi ostali podjetniki, ki vas bodo med obiskom posebnega prodajnega mesta ponovno prepričali z novostmi. Preizkusite Yanika sprej za mačje stranišče, bodite še prijaznejši do narave s številnimi novimi izdelki za čiščenje Odori ter preizkusite bio kakav Mul'c. Na enem mestu vas zdaj pričakuje več kot sto izdelkov, obiščite svojo najljubšo trgovino, raziskujte med izdelki in podprite vedno inovativno slovensko podjetniško energijo.