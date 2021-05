Slovenski podjetniki s kitajskim veleposlanikom o gospodarskem sodelovanju

Vang je izpostavil priložnosti za slovenska podjetja na Kitajskem v okviru novo sprejetega kitajskega petletnega načrta za državni razvoj. Načrt predvideva omogočanje širšega dostopa do kitajskega trga tujim podjetjem, vključno s slovenskimi. Ena od priložnosti za slovenska podjetja je nastop na trgovskem sejmu China-CEE Expo junija letos, so poudarke povzeli na GZS.

V prihodnosti bo v okviru iniciative 17+1 poleg političnega srečanja potekal tudi ekonomsko-trgovski simpozij, kjer lahko slovenska podjetja nadaljujejo s spoznavanjem kitajskega trga in predvsem iskanjem pravih kitajskih partnerjev.

S strategijo cepljenja bi lahko kmalu pričakovali kitajske turiste

Pogovor je tekel tudi o turizmu, pri čemer je Juan izpostavil dobro prakso kitajsko-slovenskega sodelovanja. Leta 2019 je namreč Kitajska organizirala seminar za turistične organizatorje iz Slovenije, ki jim je odprl vrata v svet kitajskega turizma ter jim pomagal doseči kitajske turiste. Trenutno zaradi pandemije covida-19 kitajski državljani še ne potujejo turistično, s strategijo cepljenja pa bi se lahko to kmalu spremenilo.

Evropska agencija za zdravila je sicer pred nekaj dnevi začela s proučevanjem enega izmed kitajskih cepiv proti covidu-19, Sinovac, in preverja možnosti za njegovo uporabo v Evropi. Rezultati naj bi bili znani prihodnji teden.

Dogodka se je udeležilo več kot 30 predstavnikov slovenskih podjetij in medijev. Slovensko-kitajski poslovni svet pri GZS sicer pridruženim podjetjem in posameznikom ponuja priložnost za spoznavanje in delovanje na kitajskem trgu, izmenjavo dobrih praks za vstop na tržišče, poslovno povezovanje podjetij in potencialnih poslovnih partnerjev, poslovne delegacije na Kitajsko in mreženje članov.