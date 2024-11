Slovenski potrošniki v skupinski tožbi proti Volkswagnu dosegli poravnavo

Na ZPS so spomnili, da so slovenski potrošniki s sodelovanjem z nemško družbo brez finančnega tveganja dobili možnost uveljavljanja potrošniških pravic na nemškem sodišču, saj takrat v Sloveniji še ni bilo zakonodaje, ki bi omogočila skupinsko tožbo.

Kot so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), je prevzemnik terjatev slovenskih potrošnikov, družba Financialright, slovenske udeležence skupinske tožbe obvestil, da je s Volkswagnom dosegel poravnavo. S poravnavo je Financialright upravičenim udeležencem skupinske tožbe zagotovil izplačilo, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na zvezi potrošnikov.

Kot so pojasnili na ZPS, so po pravnem pregledu vseh dokumentov, ki so jih vložili potrošniki, ti svojo terjatev s podpisom pogodbe prenesli na Financialright. Ta se je pod določenimi pogoji zavezala, da bo za te terjatve vložila tožbo in nosila vse stroške postopka. V primeru neuspeha potrošniki ne bi nosili nobenih stroškov, medtem ko v primeru uspeha družba Financialright zadrži do 35 odstotkov prisojenega ali v poravnavi izpogajanega zneska.

"Vložitev tožbe za tako drage izdelke, kot so avtomobili, je za običajnega kupca draga in tvegana, saj v primeru, da tožbo izgubi, ne dobi povrnjenih svojih stroškov, plačati pa mora še stroške nasprotne stranke. Zato je ZPS je organizirala kampanjo PreVWara tako, da je udeležencem postopka lahko prinesla le korist, če pa postopek na sodišču ne bi bil uspešen, pa potrošniki ne bi nosili nobenega tveganja ali stroškov," so zapisali na zvezi.

Ob tem so poudarili, da do vsebinskega odločanja zahtevka slovenskih potrošnikov na nemškem sodišču po več kot šestih letih ni prišlo, zato jih ne preseneča odločitev financerja tožbe Financialright, da je iskal možnosti za izvensodno poravnavo.

"Dosežena poravnava je pomembna zmaga tako za slovenske potrošnike kot tudi za ZPS in pomeni pomemben mejnik pri uveljavljanju odgovornosti podjetij za svoja ravnanja," je ob tem ocenila predsednica ZPS Breda Kutin.