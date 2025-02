Slovenski proizvajalec polnilnic v likvidacijo, kaj bo s 180 zaposlenimi?

Kaj to pomeni za slovensko podjetje, osrednjeslovensko Gazelo iz leta 2022, ki je konec aprila lani zaposlovalo 180 ljudi? "Danes so nas 180 zaposlenih zbrali na kup in povedali, da gre podjetje v likvidacijo. Hvala za nič," je na Redditu zapisal eden od zaposlenih, ki bodo, kot kaže, zdaj ostali brez zaposlitve.

Zdaj so pri Landis+Gyr v objavi na svoji spletni strani naznanili, da se ne bodo več ukvarjali z izdelavo infrastrukture za električno polnjenje avtomobilov. "Zaradi znatnih sprememb regulativnih in tržnih pogojev ter konkurenčnega pritiska na trgu polnjenja električnih vozil je zelo malo verjetno, da bo ta segment, ki ni del osnovne dejavnosti Landis+Gyr, dosegel ciljne stopnje rasti in bo dobičkonosen v bližnji prihodnosti. Zato se je upravni odbor odločil, da bo podjetje postopno ugasnilo in izstopilo s področja izdelave električnih polnilnic v regiji EMEA," so navedli.

Podjetje bi moralo postati vozlišče švicarske skupine za širitev rabe obnovljivih virov energije za električno mobilnost. A oktobra lani so, kot so spomnili na portalu Forbes Slovenija , sporočili, da bodo revidirali odločitev o smotrnosti poslovanja v regiji Evropa, Bližnji vzhod & Afrika (EMEA) in da se bodo bolj osredotočili na ZDA.

Švicarski ponudnik rešitev za upravljanje z energijo je v Etrel vstopil leta 2021. Takrat je pridobil 75-odstotni delež, aprila lani pa še ostalih 25 odstotkov. Podjetje, ki je do nedavnega domovalo v Grosupljem, zdaj pa ima sedež na Škofljici, so preimenovali v Landis+Gyr EV Solutions.

Likvidacija je postopek, s katerim podjetje zaključi svoje poslovanje. Gre za formalno in pravno urejeno prenehanje družbe, kjer se poravnajo vse obveznosti, razdelijo sredstva in podjetje izbriše iz registra.

Kot del postopka likvidacije bo podjetje takoj prenehalo s proizvodnimi dejavnostmi na področju polnjenja električnih vozil. To pomeni, da odprtih naročil in pogodbenih obveznosti glede dobave ne bo mogoče izpolniti, prav tako pa ne bo moglo nadaljevati z nadgradnjami, storitvenimi pogodbami za strojno opremo ali popravili, poroča Siol, ki se sklicuje na obvestilo, ki so ga strankam in poslovnim partnerjem poslali švicarski lastniki družbe.

Etrel sta leta 2016 ustanovila Miha Levstek in Borut Mehle. V prvih petih letih so kar 25-krat povečali obseg prodaje, svoje produkte pa so že takrat tržili na več kot 40 trgih. Leta 2021, preden jih je prevzela švicarska družba, so imeli 76 zaposlenih, ki so ustvarili 67.752 evrov dodane vrednosti. Sledila so slabša leta, ko je družba kljub močni rasti prihodkov začela kopičiti izgube.

Po pisanju Siola je podjetje Landis+Gyr EV Solutions v Sloveniji pokrivalo skoraj tri četrtine trga javnih polnilnic za električna vozila, skrbeli so za zaledni program Petrolovih javnih polnilnic, del programa Gremo na elektriko in znamke Moon družbe Porsche Slovenija idr. Izdelovali pa so tudi domače stenske polnilnice, kakršne na primer med drugimi prodaja tudi Petrol.