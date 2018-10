Slovenski stol v finalu za evropsko nagrado

Stol Nico Less, slovenskega izdelovalca, je prišel v osem finalistov za evropsko nagrado za najboljši dizajn za mala podjetja. Gre za preprosto obliko in praktično izdelavo, ki je narejena v duhu trajnostnega razvoja.

V sklopu natečaja DesignEuropa EUIPO podeli nagrade v treh kategorijah, in sicer za industrijska podjetja, za mala in novoustanovljena podjetja ter posebno nagrado za življenjske dosežke, ki jo bodo letos podelili Hartmutu Esslingerju, enemu najvplivnejših industrijskih oblikovalcev poznega 20. stoletja in zgodnjega 21. stoletja. Med zgolj 8 finalistov se je uvrstilo tudi slovensko podjetje Donar, ki je žirijo prepričalo s stolom Nico Less. Kot nam je povedal direktor Matej Fegus,je bil njihov navdih "želja oblikovalca Kralja, da oblikuje kvaliteten stol za vsakogar. Želeli smo narediti sodoben stol, ki ima čim manjši ogljični odtis in je finančno nezahteven oz. ni statusni simbol".

Nico Less FOTO: Donar

Stol je narejen iz recikliranih virov in po izdelavi ne izstopa. Sam razvoj je po besedah Mateja Fengusa "trajal nekaj mesecev, nato še pol leta za kvaliteten prototip in še pol leta do prvih termoformiranih kosov. Stol je namreč narejen iz recikliranega filca in s pomočjo novih tehnologij. Veliko časa porabiš za osvojitev slednjih".

Nico Less FOTO: Donar

V kategoriji malih podjetij se poleg stola Nico Less za nagrade potegujejo še štiri rešitve, med drugim rešitev za samodejno oddajo prtljage na letališčih, ki ga je za Marcus Pedersen ApS oblikovala Sara Clement, ter sistem za parkiranje koles Loclock podjetja Durbanis SLU, ki ga je oblikoval Alex Fernandez Camps. Finaliste in dobitnika nagrade za življenjske dosežke je izbrala žirija natečaja DesignEuropa, katere predsednica Luisa Bocchietto je ob razglasitvi finalistov dejala, da izbrani modeli "prispevajo k uspešnemu poslovanju njihovih podjetij ter so dokaz dobrega upravljanja pravic intelektualne lastnine in visokih estetskih vrednot".

Nico Less FOTO: Donar