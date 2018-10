Slovenski vozni park je vse bolj star

Evropa si prizadeva zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida iz avtomobilov in lahkih tovornih vozil, zato je Evropski parlament potrdil predlagane cilje Parlamentarnega odbora za okolje. Izpusti iz novih avtomobilov naj se do leta 2030 zmanjšajo za 40 odstotkov, na cestah naj bo 35 odstotkov novih električnih oziroma hibridnih avtomobilov. Pa so ti cilji uresničljivi in smotrni? Kakšen je slovenski vozni park?

Konec leta 2017 je bilo v Sloveniji več kot 1,1 milijona registriranih osebnih avtomobilov. Če se zazremo deset let nazaj, jih je bilo takrat kar dobrih devet odstotkov manj. Čeprav se po naših cestah vozi vse več avtomobilov, pa so ti iz leta v leto starejši, kažejo podatki Statističnega urada Slovenije (Surs).

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Povprečna starost slovenskih registriranih osebnih avtomobilov se je glede na prejšnja leta zvišala. Dosegla je najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih – za več kot dve leti je višja kot pred desetimi leti. Takrat je namreč znašala 7,7 leta. Je osebni avtomobil naše najpomembnejše prevozno sredstvo? Odgovor je da, kažejo podatki Surs. Avtomobil Slovencem predstavlja glavno prevozno sredstvo na 68 odstotkih poti – prevoženih ali kot voznik ali kot sopotnik –, na katerih je opravljenih 84 odstotkov vseh kilometrov. V kar dveh tretjinah osebnih avtomobilov se vozi samo ena oseba, stopnja zasedenosti avtomobila pa je 1,7.

Slovenski avtomobili se starajo, smo sploh pripravljeni na menjavo za električne? FOTO: POP TV

Smo sposobni v dobrih desetih letih zmanjšati škodljive emisije avtomobilov?

Dizelski motorji so na slab glas prišli po septembru 2015, ko so v Volkswagnu priznali, da so okoli 11 milijonov dizelskih motorjev v avtomobilih po vsem svetu opremili s programsko opremo za goljufanje na okoljskih testih. Tudi Porsche, ki je del skupine Volkswagen, bo zaradi dieselgate afere opustil dizelske motorje. Prodaja dizlov je močno upadla tudi zato, ker je več nemških mest sprejelo odločitev o prepovedi vožnje starih dizelskih vozil v mestnih središčih.

V Sloveniji je torej vedno več starih avtomobilov. In čeprav se v nekaterih evropskih državah trudijo in izganjajo stare dizelske avtomobile, ki so največji onesnaževalci, se postavlja vprašanje,ali je Evropa zmožna do leta 2030 zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za kar 40 odstotkov in na drugi strani povečati število električnih in hibridnih vozil za 35 odstotkov? So električna vozila zares najboljša rešitev? Andrej Brglez z Inštituta za civilizacijo in kulturo meni, da so številke nerealne:"Teh številk ne vidim kot preveč ambicioznih, saj so visoki cilji zdravi. Vendar bi morali biti cilji podkrepljeni z realnimi koraki, da se jih doseže. V Evropski uniji trenutno vlada kaotično stanje, ki je nastalo kot posledica politike in avtomobilske industrije – zaradi ’dieselgate’ afere. Bolj bi morali iskati politične kot tehnološke korake za prihodnost. Torej, Evropska unija in tudi svet naj se raje ravnata po tem, kaj je potrebno narediti. Predvsem v mestnih jedrih bi se morali zmanjšati izpusti, saj so tam najbolj problematični,« je prepričan. Rešitev Brglez ne vidi v preprosti zamenjavi običajnih avtomobilov z električnimi. Meni, da je treba gledati širše in razmišljati o spremembi mobilnosti: "Iz leta v leto postaja bolj jasno oziroma se postavlja vprašanje, koliko električnih avtomobilov se sploh lahko pojavi v praksi, na cesti? Strošek v infrastrukturo bi bil namreč ogromen, in seveda nujno potreben, če se bo število električnih vozil tako zelo povečalo." A ne le to. Ko govorimo o električnih vozilih, ne smemo zanemariti tega, da govorimo o zelenih energentih. "Ne gre le za izgradnjo ogromne in drage infrastrukture za električno polnjenje, ampak tudi za gradnjo infrastrukture za pridobivanje zelene energije. Ko vse to skupaj seštejemo, postane vprašljivo, ali ima vse skupaj smisel? Kajti leta 2018, ko je že vsem jasno, da v prihodnosti avtomobilov, kot jih poznamo danes, na cestah ne bo več – ali je smiselno vlagati tako zelo velika državna, davkoplačevalska sredstva v nekaj, kar bo zastarelo v trenutku, ko bo zaživelo," je poudaril Brglez.

Prizadevanja za manj izpustov ogljikovega dioksida ne rešujejo osnovnega problema - nujnost po spremembi mobilnosti, predvsem v mestih. FOTO: iStock

Slovenci nismo pretirani navdušenci električnih in hibridnih vozil

Nemčiji si prizadeva, do bi do leta 2020 imeli na cestah milijon električnih in hibridnih avtomobilov, a ji cilja ne bo uspelo doseči. Po ocenah vladnih svetovalcev bi lahko do tega leta prišli zgolj do polovice te številke.

Podatki Surs kažejo, da je bilo lani v Sloveniji registriranih 862 električnih ali hibridnih osebnih avtomobilov, kar pomeni, da jih ima 0,04 odstotka Slovencev. Če primerjamo z Nemčijo: v začetku leta je bilo na nemških cestah 98.820 avtomobilov z električnim ali hibridnim pogonom. Ker v Nemčiji živi slabih 83 milijonov prebivalcev, to pomeni, da jih ima 0.1 odstotka ljudi. Trendi kažejo, da se prodaja električnih in hibridnih avtomobilov po svetu povečuje in se v naslednjih letih še bo povečevala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot kažejo številke, si Slovenci pretirano ne prizadevamo, da bi razmišljali o zmanjševanju ali dizelskih ali bencinskih avtomobilov. Za zdaj niti ni bistvene razlike med številom dizelskih in bencinskih avtomobilov na slovenskih cestah. Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2016 namenila za osebno mobilnost 16 odstotkov vseh izdatkov, kar je bilo največ med preostalimi članicami EU, kažejo podatki Eurostat. Poleg tega smo smo Slovenci kot voznik osebnega avtomobila prevozili okoli 8 milijard kilometrov. To je približno tolikšna razdalja, kakor če bi 200-tisočkrat obšli Zemljo po ekvatorju, kažejo podatki Surs."Prevozimo vedno daljše razdalje, dnevne migracije zaradi služb so postale v zadnjih 15 letih bistveno bolj odmaknjene. To je seveda omogočil avto – skrajšal je razdalje in ljudem ponudil možnost, da najdejo delo, šolanje … dlje od svojega kraja. To pa seveda pomeni večje izpuste, več nesreč, gneče v središčih mest. A tudi, če bi ta dober milijon avtomobilov, ki jih imamo, zamenjali za električne, v resnici nismo naredili premika v mobilnosti, ki je potreben v sodobni družbi," je prepričan Brglez. Meni, da hitra zamenjava obstoječih avtomobilov oziroma starega voznega parka za električnega, ni mogoča, saj ni dostopna povprečnemu slovenskemu kupcu:"Zato bi bilo bolje, da stremimo k drugim oblikam mobilnosti. Hkrati bi država lahko zagotovila subvencije, da bi si Slovenci kupili bolj ekološko čiste dizelske in bencinske avtomobile, ki so hkrati tudi bolj varni. Kratkoročna rešitev je torej pomladitev voznega parka, kar pomeni manjše izpuste emisij in višjo raven varnosti. Drugi korak pa je iskanje rešitev v drugačni mobilnost, na primer sprememba v urbani mobilnost 'last mile' ali hitre železnice, za dolge razdalje pa letala." Kaj prinaša omejevanje vožnje z dizelskimi avtomobili, ki ne zadovoljujejo emisijskih standardov? Nemško sodišče je februarja letos sprejelo odločitev, da lahko nemška mesta omejijo vožnjo z dizelskimi avtomobili, ki ne zadovoljujejo najnovejših emisijskih standardov Euro 6. Iz okoljskega vidika je to dober ukrep in ga Brglez podpira, a na drugi strani se ga je Nemčija lotila ne da bi ponudila dovolj drugih alternativ."Niti slučajno ne bodo mogli tako hitro zapirati mestnih jeder, kot so mislili. Velika mesta, ne samo nemška, vsa evropska, preprosto niso pripravljena na ta ukrep. So ujetnice razvoja mobilnosti, ki dihajo s satelitskimi kraji vsak dan. Dnevno migracijo ta mesta potrebujejo, ne gre drugače. Tako so zgrajena. In dokler ne bodo našla drugačno obliko mobilnosti, so avtomobili potrebni," je razložil. Ukrep izgona starih dizlov je sicer pravi korak, a če se bo država lotevala problema zgolj tako, da bo svojim državljanom ponudila subvencije za nakup sodobni dizlov ali drugih manj okolju škodljivih avtomobilov, s tem ni naredila kaj dosti. Število avtomobilov bo v mestnem jedru ostalo enako, promet se ne bo zmanjšal."Vprašanje torej ni, kako stare dizle spraviti iz mestnih jeder, ampak kaj narediti, da avtomobili v mestih ne bi bili več glavno prevozno sredstvo," razmišlja Brglez.

Bi izgon starih dizlov rešil problem? FOTO: iStock