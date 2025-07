Slovenskim železnicam zelena luč za dokončni prevzem Nomaga

Kot je pojasnil, ima skupina Nomago več kot 1100 zaposlenih in 700 avtobusov. Lani je ustvarila 123 milijonov evrov prihodkov, letos pa jih načrtuje več kot 170 milijonov evrov.

"Tekom prejšnjega tedna smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja avstrijskih in slovenskih regulatorjev za dokončni prevzem, tako da je to za Slovenske železnice izjemno velik dogodek," je danes v Ljubljani dejal Mes.

Slovenske železnice so marca letos s skupino Adventura Investments podpisale pogodbo o nakupu preostalega 50-odstotnega deleža družbe Nomago. Prvo polovico enega največjih avtobusnih prevoznikov v državi imajo v lasti od leta 2022.

"To pa za skupino Slovenske železnice pomeni, da bo imela naslednje leto prvič več kot milijardo evrov prihodkov," je dejal. Obenem bodo s tem postali daleč največji ponudnik mobilnosti v regiji.

S prevzemom gredo v smeri izboljšanja storitve mobilnosti vsem potnikom, je poudaril. Prepričan je, da se bo skupaj z izgradnjo potniškega centra slika za uporabnike javnega potniškega prometa bistveno izboljšala, skupaj z državnimi investicijami v železniško infrastrukturo pa bo Slovenija kmalu primerljiva tudi s sosednjimi državami.

Prevzem Nomaga je bil v interesu Slovenskih železnic tudi zato, ker bo prepletenost avtobusnih in železniških prevozov do izgradnje kakovostne železniške infrastrukture zelo pogosta. "Tudi zato je naš cilj bil, da imamo tudi tukaj neko možnost ponuditi potniku tudi alternativo, če pač vlak zaradi zapor ne more voziti," je pojasnil Mes.

Nomago ima v svojem portfelju več družb. Med drugim je prisoten na italijanskem in hrvaškem trgu, kje načrtuje dodatne prevzeme, je povedal.

Po mnenju prvega moža Slovenskih železnic je prevzem Nomaga tudi precej velik korak za samo državo, saj bo imela v svojem lastništvu zelo močno skupino tako po prihodkih in dobičku kot tudi po številu zaposlenih.

Gre tudi za velik korak v strateškem načrtu skupine Slovenske železnice, tako z vidika razvoja mobilnosti kot z vidika razvoja logistike. Slednjo razvijajo skupaj s češkim EP Logistics International, s katerim so leta 2022 ustanovili skupno podjetje SŽ EP Logistika. Mes je ob tem napovedal, da nameravajo tudi na tem področju v kratkem narediti nekaj odmevnih prevzemov v regiji.

"Verjamem, da je ta zaključen korak integracije Nomaga v Slovenske železnice zelo pozitivna zgodba, ne samo za Slovenijo, pač pa tudi za potnike in širšo regijo," pa je dejal glavni izvršni direktor Nomaga Miha Tavčar.

Kot je pojasnil, imajo s Slovenskimi železnicami praktično usklajene želje in cilje ter se veselijo teh izzivov, kako bi v naslednjih letih lahko izboljšali mobilnost. Mes je še povedal, da Slovenske železnice letno prepeljejo okoli 17 milijonov potnikov, Nomago pa okoli 13 milijonov.