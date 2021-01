'Smo pred izzivi, a hkrati se nam odpirajo nove priložnosti'

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v pogovoru pojasnil, da so Združeni arabski emirati (ZAE) drugi največji partner Slovenije med zalivskimi državami. Trgovinska menjava blaga in storitev med državama je lani znašala 118,9 milijona evrov, od tega je bilo 90,1 milijona evrov izvoza in 28,7 milijona evrov uvoza. Potencial gospodarske in blagovne menjave v industrijskem sektorju predstavlja 57 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), so v sporočilu navedli na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenija je po ministrovih besedah zainteresirana za krepitev povezav predvsem na področju visokotehnoloških rešitev, zelenega gospodarstva, farmacije, umetne inteligence, logistike, zdravstvenih storitev in vesoljskih tehnologij. Tudi aktivno sodelovanje slovenskih podjetij na svetovni razstavi Expo 2020 Dubai v obliki srečanj med podjetji bo zagotovo odprlo nove priložnosti za ustvarjanje še tesnejših in uspešnejših poslovnih vezi, meni minister, ki je izpostavil tudi dober geostrateški položaj Slovenije in prednosti investicijskih vlaganj.