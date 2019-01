So novi madžarski investitor, država in SŽ po 20 letih sposobni zgraditi Emoniko?

Prejšnji teden je največja madžarska banka OTP, katere lastnik je najbogatejši Madžar, prijatelj Viktorja Orbana Sandor Csanyi, kupila zemljišča za Emoniko od prav tako madžarskega Trigranita, ki se je vmes preimenoval v Granit Polus. To naj bi, tokrat menda zares, pomenilo zagon gradnje 300 milijonov evrov vrednega projekta Emonika s 100 metrsko poslovno stolpnico, trgovinami, hotelom. Po novem bo železniško postajo gradila država, avtobusno pa Slovenske železnice.

40 let mineva od prvih načrtov nove železniške in avtobusne postaje Marka Mušiča. Ideje mesta v mestu so se pojavile še v prejšnjem stoletju. Leta 2002 so začeli delati na obstoječem projektu Emonika, ki že 17 let stoji. Po prvih načrtih bi morala biti zgrajena že 10 let. Zdaj se še enkrat več začenja znova.

Bo Ljubljana končno dobila sodoben potniški center? FOTO: Real engeeniring

KRONOLOGIJA 1980 Načrt Marka Mušiča 1998 Ideje mesta v mestu 2002 MOL izpelje mednarodni natečaj za projekt 2006 MOL sprejme zazidalni načrt 2007 Triganit in SŽ predstavita Emoniko - 320 mio € 2010 Trigranit bi moral avtobusno in železniško postajo prenesti na SŽ 2010 Obljubljena otvoritev 2012 Ugibanja o odhodu Trigranita 2014 Trigarnit odstopi od Emonike 2017 Prihod Južnoafričanov Prime Kapital 2018 Prime Kapital odstopi od Emonike 2018 Odločitev, da železniško in avtobusno postajo gradita država in SŽ 2019 Novi lastnik Emonike je madžarska banka OTP Trigranit, ki je bil leta 2005 na natečaju izbran kot najboljši je, pravi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, držal železnice, državo in mesto v šahu. "Veliko stvari seveda ni bilo dorečenih, potem so se pa začele razne spremembe, tako ali drugače izsiljevanja." Medtem ko podžupan Ljubljane in prvi mestni arhitekt Janez Koželj o tem ni čisto prepričan: "Enak projekt v Poznanu, na Poljskem, je Trigranit v treh letih. Strateškega partnerstva pri nas primanjkuje. V tej igri mora nekdo enkrat potegniti črto in reči, zdaj je pa dosti tega pozicioniranja, treba je najti skupne točke in začeti graditi."

Projekcija nove železniške postaje, ki jo čakamo že več desetletij. FOTO: Elea IC