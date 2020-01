Soboški Hotel Diana v roke srbskega podjetnika Kostića?

Direktor Hotela Diana Boštjan Serec je povedal, da bi moralo biti o vstopu Miodraga Kostića vse jasno v mesecu dni. "Ta hip je najbolj pomembno, da podjetje deluje, to pa je tudi pogoj lastnikov stavbe objekta, v katerem družba opravlja dejavnost," pravi Serec.

Lastnik zgradbe je namreč družba Heta Asset Resolution, v katero Kostić lastniško vstopa. Pred njegovim prihodom je Heta zahtevala izpraznitev objekta, ker naj bi ga bil kupec pripravljen kupiti le povsem praznega.

O Kostićevi odločitvi glede stavbe je po Serčevem mnenju več scenarijev, od oddajanja v najem Hotelu Diana ali lastniškega vstopa v to družbo, možno pa je tudi upravljanja prek enega do Kostićevih podjetij.

Na sestanku sindikata in vodstva Hotela Diana so se v ponedeljek dogovorili, da bodo zaposleni plače s povračili stroškov od 1. januarja 2020 dobivali v skladu z zakonom, torej do 18. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za november 2019 bodo dobili v dveh delih, prvega so v ponedeljek, drugega bodo 15. januarja. Preostali del regresa za letni dopust za leto 2019 bodo izplačali v štirih obrokih, prvega februarja.

Na zboru delavcev o viziji in strategiji družbe

Generalna sekretarka sindikata Breda Črnčec ob tem pravi, da bo več znanega po zboru delavcev 20. januarja, na katerem bo Serec predstavil vizijo in strategijo poslovanja družbe. S tem, dodaja Črnčečeva, vodstvo dokazuje, da namerava resno reševati problematiko, sama pa verjame, da rešitev za podjetje obstaja tudi zaradi prihoda Kostića.

Eden od razlogov za napoved stavke je bila po navedbah sindikata tudi neodzivnost Serca, ki je položaj nastopil 25. oktobra, a se zaposleni z njim še ne spoznali in tudi ne sestali. Sprejel ni niti predstavnikov sindikatat, zato so ti zahtevali socialni dialog.

Stavko so v sindikatu napovedali pred novim letom predvsem zaradi zamude pri izplačilu plač, prispevkov in potnih stroškov, od regresa, ki je v panogi 1050 evrov, so zaposleni dobili le 221 evrov.