'Socialne prejemke družinam, dijakom in študentom bi morali uskladiti v celoti'

Več nevladnih, humanitarnih in sindikalnih organizacij poziva vlado in državni zbor, naj se socialni prejemki družinam, dijakom in študentom prihodnje leto v celoti uskladijo z draginjo. Napoved o 70-odstotnem usklajevanju je po njihovem mnenju korak v pravo smer, "a to ni dovolj". Prepričani so, da se 19 milijonov evrov za uskladitev da zagotoviti.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je ob četrtkovi napovedi, da se bodo socialni transferji prihodnje leto uskladili za 70 odstotkov inflacije, tudi minister za finance Klemen Boštjančič sam priznal, da tudi novi predlog znižuje življenjski standard ljudi. "Ni razloga, da bi ljudem otežili že tako težka življenja. Socialne prejemke družinam, dijakom in študentom bi bilo treba z draginjo uskladiti v celoti, kot to določa veljavni zakon," so zapisali. "Težko razumemo, da okrog 19 milijonov evrov predstavlja takšno breme za proračun, da je treba jemati prav najranljivejšim. Zdi se nam, da bi vlada lahko potrebna sredstva našla drugače," menijo. Ob tem so spomnili, da se je leta 2020 na nepravičen način spremenil zakon o davku na motorna vozila, ki je znižal davek za lastnike novejših in luksuznih vozil, za tiste, ki kupujejo starejša rabljena vozila nižjega cenovnega razreda, pa davek zvišal. V proračun se je samo leta 2021, v prvem letu uporabe tega zakona, steklo za 29 milijonov evrov manj denarja kot leto pred tem, "kar je precej več denarja, kot bi ga potrebovali za ohranitev pomoči najranljivejšim na trenutni ravni", so navedli.

icon-expand Finančna stiska FOTO: Shutterstock

"Življenjski standard najranljivejših je treba ohraniti v celoti, ne pa v določeni meri. Vlada je že storila korak v pravo smer, a verjamemo, da zmore več in bolje. Do srede, ko bo končno glasovanje o proračunu, ima priložnost, da to tudi dokaže," so zapisali. Poudarili so, da zaradi draginje prebivalke in prebivalci Slovenije čedalje težje preživijo. Humanitarne organizacije poročajo o velikih potrebah in skoraj praznih skladiščih, o tem, da k njim prihaja vse več ljudi, ki so zaposleni. Čeprav se drugod po Evropi inflacija umirja, v Sloveniji vztraja. Višja je zgolj v dveh državah evroobmočja. "V taki situaciji je bila napoved socialnih rezov z neusklajevanjem socialnih prejemkov, kot so otroški dodatki, državne in Zoisove štipendije za dijake in študente, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencije najemnin, subvencije vrtcev in šolskih kosil, popolnoma nerazumljiva," so prepričani.