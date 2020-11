Sodišče imenovalo nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije

Trem novim nadzornikom v sicer devetčlanskem nadzornem svetu, ki so bili imenovani prek sodišča, funkcija traja do izvolitve članov nadzornega sveta na skupščini Telekoma Slovenije, vendar največ eno leto od izdaje sklepa, je družba v torek, ko je sklep sodišča postal pravnomočen, sporočila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Šabeder ter članici Barbara Cerovšek Zupančič inBernarda Babičso odstopili 19. oktobra. Vzrok za to naj bi bile trenutne razmere v nadzornem svetu družbe, Šabeder pa je takrat sporočil, da enako ravnanje pričakuje tudi od preostalih nadzornikov. Preostali člani – Barbara Gorjup, Barbara Kürner Čad in Igor Rozmanter predstavniki zaposlenih Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar– se za odstop niso odločili.