Sodišče je prejelo obsežno pritožbo Agrokorja na sklep AVK

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je sklep o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic sprejela 16. decembra zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov.

Agrokor je pritožbo na sklep vložil 24. decembra. "Sklep o odvzemu delnic je protiustaven, arbitraren in nezakonit," so presodili v Agrokorju, kjer so načrtovali prenos lastništva Mercatorja na novo zdravo jedro Fortenovo. AVK je pritožbo oddelku za prekrške Okrajnega sodišča v Ljubljani posredovala v petek.

To sodišče odloča tudi o Agrokorjevi zahtevi za pravno varstvo zoper odločbo o prekršku. Kot so minuli teden povedali na sodišču, so zadevo dobili v reševanje sredi decembra, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh.