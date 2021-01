Sodišče potrdilo: Agrokor mora plačati milijon evrov globe

Višje sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, je zapisano na spletni strani agencije za varstvo konkurence (AVK).

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je sicer Agrokorju leta 2019 naložila plačilo 53,9 milijona evrov globe in mu začasno prepovedala razpolaganje z delnicami Mercatorja, a mu je okrožno sodišče delno ugodilo in globo znižalo na en milijon evrov. Vrhovno sodišče pa je nato presodilo, da mora AVK vrniti delnice Agrokorju. V njegovi pravni naslednici Fortenovi sicer načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino, ni pa še znano, kdaj bo do tega prišlo.