Sodišče z začasno odredbo prepovedalo prodajo družbe Večer mediji

Časnik Večer, družba v posredni lasti Uroša Hakla in Saša Todorovića, se je s šestimi družbami iz kroga poslovneža Martina Odlazka pred časom dogovoril za prodajo hčerinske družbe Večer mediji, na to družbo pa je konec avgusta prenesel tudi dejavnost založništva in s tem tudi izdajanje časnika Večer in Večer v nedeljo.

Časnik Večer ima z Delom sklenjeno pogodbo za tisk, ta pogodba pa ni bila prenesena na novega izdajatelja časopisa.

Odlazek sicer obvladuje skupino Media24, ki združuje radijske, tiskane in elektronske medije.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so julija ob medijskih navedbah, da se je uprava Večera odločila za izčlenitev na dve družbi ter da bo na eno od teh oddelila dejavnost založništva, ki naj bi jo kupil Odlazek, opozorili, da zakon o medijih prepoveduje navzkrižno lastništvo dnevnoinformativnega dnevnika in radijskih oz. televizijskih postaj.

Zakon poleg tega zahteva, da mora izdajatelj za pridobitev več kot petinskega deleža radijskega ali televizijskega programa ali dnevnoinformativnega tiskanega dnevnika pridobiti soglasje ministrstva za kulturo.

"Številni posamični lastniški deleži v njihovih medijih znašajo tik pod 20 odstotki, kar je meja, pri kateri bi morali pred vsakim prevzemom drugega izdajatelja pridobiti soglasje regulatorja, torej ministrstva za kulturo," so takrat izpostavili v DNS.

Poslovne prakse izogibanja presoji regulatornih organov so v društvu označili za nesprejemljive, saj lahko vodijo v koncentracijo in zmanjšujejo preglednost medijskega lastništva, koncentracija pa posledično v zmanjšanje raznolikosti medijskih vsebin.