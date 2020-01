Sodišče zavrnilo Agrokor in potrdilo zaseg Mercatorjevih delnic

Okrajno sodišče je odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK, da Agrokorju začasno odvzame delnice Mercatorja za zavarovanje za plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je agencija tej hrvaški družbi naložila zaradi prevzema polnilnice vode Costella. V Agrokorju so prepričani, da je sklep o odvzemu delnic "protiustaven, arbitraren in nezakonit".

Agrokor obžaluje odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem zasegu delnic Mercatorja.

Z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic so načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, na katero so prenesli zdrave dele propadlega Agrokorja, zaustavljeni.

Hrvaška stran je potezo AVK označila za vmešavanje države z namenom izpogajanja boljšega položaja slovenskim dobaviteljem, slovenska stran je to zanikala. Izredni upravitelj Agrokorja Fabris Peruško je s svojim stališčem o zadevi seznanil tudi organe v Bruslju.

Agrokor obžaluje odločitev sodišča, napoveduje uporabo vseh pravnih sredstev

Agrokor obžaluje odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem zasegu delnic Mercatorja. Obrazložitev sodišča ocenjuje kot neprepričljivo in pravno šibko ter napoveduje uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za razveljavitev sklepa AVK.

V skupini Fortenova, ki je nastala iz zdravega jedra Agrokorja, so v sporočilu z javnost ocenili, da obrazložitev odločitve okrajnega sodišča ni prepričljiva in je pravno šibka, zato Agrokor vztraja, da je sklep agencije protiustaven, arbitraren in nezakonit, ter da je AVK pri izdaji sklepa o začasnem odvzemu delnic grobo kršila pravila postopka.

Da bi dosegel razveljavitev sklepa agencije in uveljavil svoja lastniška upravičenja v Mercatorju, bo Agrokor zoper sklep in odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva. V Zagrebu pri tem niso natančneje navedli, katera ta sredstva so.

V Fortenovi so pojasnili, da je sodišče med drugim ocenilo, da je Agrokorjevo tolmačenje instituta iz petega odstavka 201. člena zakona o prekrških preozko, zato ni upoštevalo Agrokorjevega ključnega argumenta, da AVK v konkretnem primeru ni imela pravne podlage za izdajo sklepa o začasnem odvzemu delnic Mercatorja.

Sodišče je"s površnim branjem določb zakona o preprečevanju omejevanja konkurence"zavrnilo tudi Agrokorjev pritožbeni očitek, da direktor agencije ni pristojen za sprejem odločitve o začasnem odvzemu delnic, saj da lahko takšno odločitev sprejme le prekrškovni senat, so še navedli v hrvaški skupini.