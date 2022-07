Solidarnostni sporazum med Slovenijo in Italijo za oskrbo s plinom v DZ

"Gre za prvi sporazum te narave, ki je kritičen za primere, če bi prišlo do resnih dobavnih motenj na evropskem trgu zemeljskega plina," je v imenu predlagatelja pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Seršen.

Sporazum ureja tehnične, pravne in finančne elemente za izvajanje solidarnostnega mehanizma med Slovenijo in Italijo. Sloni na evropski uredbi o ukrepih za zagotavljanje oskrbe s plinom.

Kot je pojasnila Seršenova, se celotni mehanizem solidarnostne pomoči aktivira šele po tistem, ko država znotraj svojega ozemlja izvede vse, kar je potrebno za to, da zagotovi oskrbo svojih zaščitenih odjemalcev. "Torej šele po tistem, ko izključi vse nezaščitene odjemalce in pride do točke, kjer bi lahko nastala motnja pri oskrbi njenih zaščitenih odjemalcev," je dejala državna sekretarka.

Energetski zakon določa, da so zaščiteni odjemalci poleg gospodinjstev tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem. Med te sodijo zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego, vzgojno-varstvene dejavnosti, izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami, in socialnovarstvene dejavnosti.