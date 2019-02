Soseska Novo Brdo: 'Sklad je od nas zahteval nezakonita rudarska dela'

Direktorica podjetja Rafael Marija Možina je v odgovoru na naša vprašanja zapisala, da je projektna dokumentacija, ki jo je pripravil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, predvidevala, da bo treba z izkopanim materialom ravnati kot z gradbenim odpadkom. Ker se je med izkopom pokazalo, da pretežni del viška izkopa predstavljata glina in prod, ki sta po zakonu nekovinski materialni surovini, zato je bila potrebna pridobitev ustrezne koncesijske odločbe in plačilo koncesnine.

Remec na sestankih izražal zahtevo, da nadaljujejo z deli brez soglasij

Direktor sklada Črtomir Remec naj bi od njih, kljub temu, da sklad ni poskrbel za pridobitev ustreznih upravnih aktov, zahteval, da z deli nadaljujejo: "Ker je mag. Črtomir Remec na sestankih večkrat izrazil zahtevo, naj družba Rafael, d.o.o., nadaljuje z deli brez pridobitve ustreznih aktov, opozarjamo, da sta izkop in odvoz mineralnih surovin brez pridobite koncesije protipravna."

To pa so po besedah Možinove "nezakonita rudarska dela, ki imajo lahko za posledico odškodninsko in kazensko odgovornost."

"Odstop od pogodbe je tako neutemeljen, posledično pa tudi unovčitev bančne garancije," zaključuje direktorica izvajalca.

Stanovanjski sklad odstopil od pogodbe z družbo Rafael

Spomnimo, Stanovanjski sklad je odstopil od gradbene pogodbe z družbo Rafael zaradi njihovih domnevnih kršitev in neizpolnjevanja pogodbeno prevzetih obveznosti. Sprožili so tudi postopek za unovčenje bančne garancije. Sklad bo sedaj ocenil škodo in od izvajalca zahteval povračilo.

Dela na projektu soseska Novo Brdo, v kateri je načrtovanih 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanih stanovanj, s 522 parkirnimi mesti, so se začela sredi lanskega julija. V njih naj bi družba Rafael do konca julija izvedla zemeljska dela in poskrbela za varovanje gradbene jame.

