Šoštanjski Autotech zmagovalec izbora Mladi podjetnik leta 2023

Koga danes ne bi prestrašili višji davki in gospodarske napovedi? Kdo si upa, kdo si želi uspeti in kdo je pripravljen za svojo idejo garati in za njo 100 odstotno tudi stati? Patentiran podstavek, ki preprečuje nastanek sindroma karpalnega kanala z več kot 150 tisoč prodanimi kosi, platforma, ki podjetjem omogoča enostavno digitalizacijo procesov prodaje, Razturi na maturi - produkt, ki ga že uporablja 1500 slovenskih dijakov, inovativni kozmetični izdelki, ki se aktivirajo v stiku z vodo in ponudnik avtomatizacije in robotike, ki je že prepričal velika imena v avtomobilski, plastični in lesno predelovalni industriji. Kristalna palača v Ljubljani je pokala po šivih tako od podjetniških idej kot entuziazma, a Mladi podjetnik leta je uradno postalo šoštanjsko podjetje Autotech, ki z avtomatizacijo in robotizacijo sodeluje pri preskoku podjetij v industrijo 4.0.