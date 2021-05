Španski Glovo prevzema Ehrano

Podjetje Glovo vodi mednarodno platformo za dostavo izdelkov na dom. Poleg hrane iz restavracij svojim uporabnikom nudijo tudi produkte, kot so živila in farmacevtski izdelki, so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju.

Direktor podjetja Glovo Oscar Pierrev Ehrani vidi močnega lokalnega igralca, združitev pa zanj predstavlja strateško priložnost za vstop na nov trg ter za nadaljnjo krepitev vpliva v regiji, kjer priljubljenost storitev spletne dostave narašča. "Z ekipo pri Ehrani tesno sodelujemo in podrobno načrtujemo, da bi zagotovili kar se da nemoteno tranzicijo z minimalnimi motnjami tako pri uporabnikih kot tudi pri partnerjih in dostavljavcih. Veseli nas, da bomo v Slovenijo prinesli svoje izkušnje in znanje iz tujine ter da bomo obogatili ponudbo in kakovost dostave hrane in ostalih izdelkov na dom," so direktorjeve besede povzeli v sporočilu za javnost.