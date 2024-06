Španski Gonvarri pred popolnim prevzemom lastnice Hidrie

Gonvarri je v lastništvo H&R, ki ima v lasti 89 odstotkov Hidrie Holding (ostalo je v lasti družbe Hidria), kot strateški partner vstopil konec 2022, potem ko mu je julija tistega leta svoj 42-odstotni delež v H&R prodala družina Svetlik. V začetku 2023 je nato Gonvarri objavil še prevzemno ponudbo, v kateri je pridobil še malenkost več kot odstotek H&R.

Zdaj so se za prodajo svojih deležev španskemu podjetju, ki sodi med vodilna podjetja na trgu predelave jekla in aluminija z močno prisotnostjo v avtomobilski industriji, odločili še ostali delničarji na čelu s konzorcijem menedžerjev, ki ga sestavljajo Iztok Seljak, Dušan Lapajne, družina Rejc in podjetnik Alex Luckmann.

S temi lastniki in 11 manjšimi delničarji je Gonvarri že do zdaj po zakonu o prevzemih deloval usklajeno, prodaja deležev pa je rezultat tega, da so izkoristili svoje prodajne opcije, je razvidno iz objave H&R prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Posredno in neposredno imetništvo delnic H&R v lasti Gonvarri se bo tako, ko bo transakcija v prihodnjih mesecih pravnoformalno zaključena, povečalo na 100 odstotkov (brez upoštevanja lastnih delnic) oz. 94,5 odstotka, če se upoštevajo lastne delnice.

Družba H&R je, kot omenjeno, krovni lastnik Hidrie Holding, ta ima medtem v družbi Hidria skoraj 81,5-odstotni delež, ostalo pa je v lasti Hidrie same.

Dosedanji večinski lastniki H&R, ki so se odločili za izstop iz lastništva, so v skupnem sporočilu z Gonvarrijem izrazili prepričanje, da bo Hidria z zavezanostjo španskega lastnika njenemu razvoju še naprej rasla v korist vseh Hidriinih zaposlenih in drugih deležnikov.

Lani presegli 400 milijonov letne prodaje

Dosedanji večinski lastniki so, kot so zapisali, odgovorno zagotovili razvoj podjetja. V letu 2023 je Hidriina skupina po navedbah dosedanjih večinskih lastnikov prvič presegla mejo 400 milijonov evrov letne prodaje, Hidria pa je v največjem investicijskem ciklu. Samo v visokotehnološki center elektronske mobilnosti v Spodnji Idriji vlagajo več kot 100 milijonov evrov, investicij so že bile in bodo deležne še druge proizvodne in razvojne lokacije.

"Medtem pa se okoliščine na globalnih trgih hitro spreminjajo. Električna mobilnost, ki je jedro Hidriine dejavnosti, hitro raste. Posledično manjša in srednja podjetja, kot je Hidria, intenzivno prevzemajo velika globalna podjetja, kar jim prinaša številne konkurenčne prednosti in pomeni rast moči konkurence. To mora Hidria najmanj izenačiti oziroma po možnosti preseči," so prepričani domači lastniki.