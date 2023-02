Spar ob dvigu minimalne plače povišal plače vsem zaposlenim

Kot so sporočili s podjetja Spar, so se za splošen dvig plač vseh zaposlenih odločili predvsem v luči vsesplošne draginje, pa tudi ker so želeli ohraniti plačna sorazmerja znotraj podjetja. Januarja se je namreč za 100 evrov povišala neto minimalna plača.

Dodali so, da so sicer plače za pet odstotkov povišali že v lanskem letu, maja pa izplačali najvišji regres med slovenskimi trgovci. Zaposleni so prejeli 1.800 evrov neto. Izpostavili so tudi, da so bile vrednosti nagrad za poslovno in osebno uspešnost ob koncu leta 2022 višje kot sicer v panogi maloprodaje živil v Sloveniji, saj so za nagrade skupaj namenili 3,3 milijone evrov. Povprečna nagrada za poslovno in osebno uspešnost je tako znašala 560 evrov bruto na zaposlenega.