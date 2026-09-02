Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Spet težave pred zimo: cene energentov letijo v nebo

London, 02. 09. 2026 19.13 pred 30 minutami 5 min branja 12

Avtor:
N.Š.
Rafinerija nafte

Nova eskalacija vojne z Iranom je cene energentov pognala strmo navzgor prav v trenutku, ko Evropa pred zimo nima veliko manevrskega prostora. Cena zemeljskega plina je dosegla najvišjo raven v treh letih, nafta se približuje 100 dolarjem za sod, evropska skladišča plina pa so zapolnjena le 65-odstotno – najmanj za ta čas v letu od začetka primerljivih podatkov leta 2009. Toda ekonomisti opozarjajo, da pogled na ceno surove nafte celo podcenjuje težavo. Zaradi pomanjkanja rafiniranih goriv se dizel že obnaša, kot da bi sod nafte stal 140 dolarjev. Posledice se lahko prek dražjega goriva in ogrevanja hitro prelijejo v inflacijo, obrestne mere in gospodarsko rast.

Po obdobju relativnega zatišja je nova eskalacija spopadov med ZDA in Iranom svetovne energetske trge v nekaj dneh ponovno postavila na glavo.

Evropske terminske cene zemeljskega plina so dosegle najvišjo raven v treh letih. Cena severnomorske nafte brent se je v sredo zjutraj v Londonu povzpela na približno 95 dolarjev za sod in je samo ta teden pridobila 6,6 odstotka.

Zemeljski plin, od katerega sta močno odvisna evropska industrija in ogrevanje gospodinjstev, se je ta teden podražil za 11 odstotkov.

Še izrazitejše premike je mogoče opaziti pri gorivih. Terminske cene evropskega dizla so se v vsakem od treh predhodnih trgovalnih dni zvišale za približno pet odstotkov. Bloomberg ugotavlja, da dizel in bencin v Evropi zdaj dosegata vrednosti, ki močno presegajo 350 dolarjev za sod, v ZDA pa več kot 150 dolarjev.

Točenje bencina
Točenje bencina
FOTO: Bobo

Ne glejte več samo cene nafte

Prav tu se skriva težava, ki jo lahko običajen pogled na gibanje cene nafte spregleda, menijo. Sod nafte brent namreč stane približno 95 dolarjev. Toda končna goriva, ki jih dejansko uporabljajo avtomobili, tovornjaki in industrija, so bistveno dražja. "Mislim, da cena nafte vse bolj ni tisto, na kar bi se morali osredotočati; gledati moramo cene bencina in dizla, dizel pa se oblikuje, kot da bi nafta stala 140 dolarjev," opozarja glavni ekonomist RSM UK Thomas Pugh.

Kot pojasnjuje, ekonomisti ceno nafte običajno uporabljajo kot približek za ocenjevanje inflacijskih pritiskov, povezanih z energijo, saj takšen pristop v normalnih razmerah deluje dovolj dobro. "Ampak trenutno mislim, da to verjetno podcenjuje del vpliva," je opozoril.

Razlog je v vse večjem pomanjkanju že predelanih goriv. Surova nafta mora biti pred uporabo predelana v rafinerijah. Če je nafte dovolj, vendar rafinerije ne morejo proizvesti dovolj dizla, bencina in drugih derivatov, se lahko cena končnega goriva močno oddalji od cene same surovine. In prav to se trenutno dogaja.

Hormuška ožina znova v središču energetske krize

Glavni sprožilec zadnjega skoka cen je Iran. Ameriška vojska je v treh dneh izvedla dva vala napadov na Iran. Med tarčami so bili radarski sistemi in zmogljivosti za polaganje min ob iranski južni obali, po nekaterih poročilih pa so ZDA kampanjo razširile tudi na iranske naftne tankerje. Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da bi lahko sledile nove operacije.

Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki in raketami na ameriška oporišča po Bližnjem vzhodu. Teheran trdi, da je napadel cilje v Kuvajtu, Jordaniji, Bahrajnu, Iraku in Združenih arabskih emiratih.

Še posebej pomembno pa je dogajanje v Hormuški ožini. Iran je ob novi ameriški eskalaciji znova udaril po ladijskem prometu v ožini, ki predstavlja eno najpomembnejših energetskih žil sveta.

V času miru je skozi Hormuško ožino potovala približno petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Že šestmesečni konflikt med Washingtonom in Teheranom je močno omejil energetski izvoz skozi ožino.

Popolno naftno krizo so doslej preprečevali alternativni naftovodi in drugi izvozni kanali proizvajalk, kot sta Savdska Arabija in Združeni arabski emirati. Nova eskalacija pa povečuje nevarnost še večje motnje.

Ladje v Hormuški ožini
Ladje v Hormuški ožini
FOTO: AP

Drugi problem prihaja iz Rusije

Hkrati svetovno oskrbo z gorivi obremenjuje še ena vojna. Ukrajina je močno okrepila napade z brezpilotnimi letalniki na ruske rafinerije. Po Bloombergovih navedbah gre za val napadov brez primere, zaradi katerega je omejena ruska proizvodnja in dobava rafiniranih goriv, med drugim dizla.

Tako se trenutno združujeta dva problema- z območja Perzijskega zaliva zaradi vojne prihaja manj rafiniranih goriv, nekatere tamkajšnje rafinerije pa zaradi konflikta ne morejo normalno proizvajati. Hkrati ukrajinski napadi zmanjšujejo zmogljivosti ruskih rafinerij. Rezultat je vse večji pritisk na svetovno ponudbo bencina in dizla.

Evropa gre proti zimi s samo 65 odstotki plina

Za Evropo prihaja energetski šok v posebej neugodnem trenutku. Države bi morale v tem delu leta pospešeno polniti skladišča zemeljskega plina za prihajajočo kurilno sezono. Toda evropska skladišča so trenutno zapolnjena le 65-odstotno. To je najnižja stopnja zapolnjenosti za ta čas v letu v podatkih, ki segajo do leta 2009.

Preberi še Plinska panika pred zimo? Skladišča na najnižji ravni v 13 letih

"Manj rasti, manj davčnih prihodkov"

Alarm se je že preselil z energetskih trgov v evropsko politiko. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je v govoru že posebej opozoril na cene energentov kot eno ključnih tveganj za francoske javne finance. Francosko vlado čakajo zahtevna pogajanja o proračunu za leto 2027. "Lani je bila cena nafte 70 dolarjev, letos je 90," je dejal.

Težava pa ni samo v tem, koliko bo voznik plačal za liter goriva. Dražja energija zvišuje stroške podjetij, 

"Visoke cene energije so začele postajati pomembnejše za inflacijske obete," opozarja višja energetska strateginja pri Rabobanku Florence Schmit.

In to se dogaja v trenutku, ko so centralne banke upale, da bodo inflacijske pritiske lahko dokončno spravile pod nadzor.

Trgi zdaj že stavijo na dodatno zviševanje obrestnih mer.

Po trenutnih pričakovanjih vlagateljev bi lahko tako Evropska centralna banka kot Bank of England do sredine leta 2027 obrestne mere še najmanj trikrat zvišali za po 0,25 odstotne točke.

Samo letos denarni trgi pri ECB vračunavajo približno 0,50 odstotne točke dodatnih dvigov, v Združenem kraljestvu pa približno 0,23 odstotne točke.

To pomeni, da lahko energetski šok udari potrošnike dvakrat, najprej prek dražjega goriva, elektrike in ogrevanja, nato pa še prek dražjih posojil.

Napetosti so vidne tudi na trgih državnih obveznic. Donosi so se v svetovnem merilu povzpeli na ravni, kakršnih ni bilo vse od finančne krize leta 2008, k pritisku pa poleg inflacijskih strahov prispevajo velika državna poraba in ogromne potrebe po kapitalu.

Donos desetletnih ameriških državnih obveznic, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih referenc za stroške zadolževanja, se je v sredo povzpel na 4,81 odstotka – največ po koncu leta 2023. Donos desetletnih japonskih državnih obveznic je medtem dosegel tri odstotke, prvič v tem stoletju.

plin nafta cena zima

Nizozemska v London preselila 86 ton zlata iz ZDA in Kanade

24ur.com Opolnoči cene občutno višje, vlada oblikovala krizno skupino
24ur.com Vlada znižala trošarine, cene goriv ostajajo nespremenjene, dražje kurilo olje
24ur.com Grozi svetovno pomanjkanje dizla?
24ur.com Hitra rast cen dizla: zakaj in kam vse se bo prelila
24ur.com Se znova obeta zvišanje cen pogonskih goriv?
24ur.com Prihajajo nove cene goriv: Katero se bo podražilo in katero pocenilo?
24ur.com Hitro padanje cene nafte, a 'nastali kaos se ne bo tako hitro razrešil'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paradox
02. 09. 2026 20.04
Zakaj se pa ne izstavi računa Ameriki oz. Trumpu? Človek je nabral 20 trilijonov dolarjev v dveh letih, dela probleme po svetu, cene se višajo, mi pa naj trpimo? Za koga? Bogate pedofile?
Odgovori
+1
1 0
manga
02. 09. 2026 20.04
23 paket sankcij proti Rusiji učinkuje.
Odgovori
0 0
takoti
02. 09. 2026 19.58
Ukrajina pa vztrajno uničuje rafinerije... Le zakaj... po naročilu koga..?
Odgovori
+1
1 0
kekyooo
02. 09. 2026 19.57
še kakšno sankcijo rusiji pa bo
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
02. 09. 2026 19.55
A v bruseljstanu niso meli casa pol leta razmisljat kako in kaj pred zimo...pa to? No, seveda je tak bil tudi nacrt...pa to. Le kdo je se presenecen...pa to
Odgovori
+2
2 0
Janik1111
02. 09. 2026 19.53
Domače drve so zakon.
Odgovori
+3
3 0
Delboy Trotter
02. 09. 2026 19.52
Janez Janstein tole podpira. Agresijo na Iran ter sankcije Rusiji. Kot bi rekel njegov idol Donald Kramp, to je majhna cena za plačati.
Odgovori
+0
1 1
Hihitalec
02. 09. 2026 19.49
Ma poceni je to, ne se sekirat, sej mamo 2000€ plače. Dost mamo pa še za na morje je.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
02. 09. 2026 19.49
Na našo žalost mora vse to podpirata naša vlada!
Odgovori
+0
1 1
forexxx
02. 09. 2026 19.47
Rekli so da bo pod Janšo bolje, pa vidim samo rekordne cene na vseh področjih.
Odgovori
+1
3 2
kekyooo
02. 09. 2026 19.58
in tudi je boljše. kako se lažje diha odkar pernati ne pametuje več. pravi balzam pa une ga. rdeče štiklce je tut odšla pa pa.
Odgovori
0 0
anko46
02. 09. 2026 19.47
Pri nas bodo itak šle cene dol. Tako nam je JJ obljubil. Do sedaj pa se je vse obljubljenega držal. Edini v EU imamo bencin po 1€.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Nad turškim zvezdnikom je bolj navdušena kot nad sinom
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929