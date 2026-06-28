Od srede dražji spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav

Carina se bo praviloma obračunala s carinsko deklaracijo. To bo veljalo ne glede na to, ali gre za pošiljko, naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se davek na dodano vrednost (DDV) obračuna in plača že pri naročilu, ali gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije ob postopku carinjenja.

Kot so v objavi na svojih spletnih straneh spomnili v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), se bo začasna dajatev obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo ta vsebovala na primer pet majic, bo treba plačati tri evre. Če bo vsebovala pet majic in dežnik, šest evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa devet evrov.

Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun.

Carinske dajatve v vrednosti treh evrov ni treba plačati, če se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali v drugi državi EU. Nekateri spletni trgovci lahko prikazujejo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali v EU, vendar je blago lahko odpremljeno iz države, ki ni članica EU. Akos potrošnikom zato svetuje, da pri nakupu preverijo, ali bo blago dejansko odpremljeno iz države EU.