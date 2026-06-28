Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Od srede dražji spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav

Ljubljana, 28. 06. 2026 08.57 pred 32 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Paketne pošiljke

V EU bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi EU.

Carina se bo praviloma obračunala s carinsko deklaracijo. To bo veljalo ne glede na to, ali gre za pošiljko, naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se davek na dodano vrednost (DDV) obračuna in plača že pri naročilu, ali gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije ob postopku carinjenja.

Kot so v objavi na svojih spletnih straneh spomnili v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), se bo začasna dajatev obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo ta vsebovala na primer pet majic, bo treba plačati tri evre. Če bo vsebovala pet majic in dežnik, šest evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa devet evrov.

Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun.

Carinske dajatve v vrednosti treh evrov ni treba plačati, če se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali v drugi državi EU. Nekateri spletni trgovci lahko prikazujejo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali v EU, vendar je blago lahko odpremljeno iz države, ki ni članica EU. Akos potrošnikom zato svetuje, da pri nakupu preverijo, ali bo blago dejansko odpremljeno iz države EU.

Preberi še Poceni nakupi na Sheinu in Temuju po 1. juliju precej dražji

Poleg tega se z novimi pravili odpravlja možnost razveljavitve carinske deklaracije zaradi vračila blaga pri prodaji na daljavo v višini do 150 evrov ter posledično ukinja možnost povračila carine in DDV za vrnjeno blago. Stranka lahko vloži zahtevek za povračilo carine v enem letu od uvoza samo v primeru, kadar gre za pomanjkljivo blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev iz pogodbe.

Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej, so izpostavili v Akosu.

Dajatev v višini treh evrov za spletna naročila iz tretjih držav, predvsem s platform, kot so Temu, Shein ali AliExpress, bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se EU ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.

Lani je bilo po podatkih Finančne uprave RS v Sloveniji 206.974 pošiljk do vrednosti 150 evrov, za katere do zdaj ni bilo treba plačati carine. Gre za pošiljke, ki so bile v državo odpremljene neposredno iz tretjih držav. Leta 2024 je bilo takih pošiljk 272.128, leta 2023 pa 285.128.

carina paketi naročila prek spleta spletni nakupi

Še zadnji dnevi za izplačilo regresa: razlike segajo do 1500 evrov

24ur.com EK bi carinila tudi pošiljke, vredne manj kot 150 evrov
24ur.com EU uvaja dajatev za spletne pakete, cenejše od 150 evrov
24ur.com Digitalno plačevanje spreminja panogo plačil
24ur.com Iz zaupnih dokumentov: V EU verjetno ne bo cenovne kapice za ruski plin
24ur.com Plačilo taks v občini Grosuplje le še brezgotovinsko
24ur.com Pošiljke s Temuja in Sheina bodo kmalu dražje
24ur.com Sloveniji denarna kazen zaradi nepravočasnega prenosa evropskega zakonika
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
28. 06. 2026 09.51
Treba je bilo nekako zaščitit lokalne trgovce, ki prodajajo isto kitajsko robo po dvojni ceni.
Odgovori
+3
4 1
kakorkoliže
28. 06. 2026 09.46
Ko postajaš nekonkurenčen začneš nabijat carine.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763