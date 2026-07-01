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Gospodarstvo

Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji

Ljubljana, 01. 07. 2026 07.22 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Spletno nakupovanje

V EU je začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi EU.

Carina se bo praviloma obračunala s carinsko deklaracijo. To bo veljalo ne glede na to, ali gre za pošiljko, naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se davek na dodano vrednost (DDV) obračuna in plača že pri naročilu, ali gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije ob postopku carinjenja.

Začasna dajatev se bo obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo ta vsebovala na primer pet majic, bo treba plačati tri evre. Če bo vsebovala pet majic in dežnik, šest evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa devet evrov.

Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun.

Carinske dajatve v vrednosti treh evrov ni treba plačati, če se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali v drugi državi EU. Nekateri spletni trgovci lahko prikazujejo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali v EU, vendar je blago lahko odpremljeno iz države, ki ni članica EU. Pristojni potrošnikom zato svetujejo, da pri nakupu preverijo, ali bo blago dejansko odpremljeno iz države EU.

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Poleg tega se z novimi pravili odpravlja možnost razveljavitve carinske deklaracije zaradi vračila blaga pri prodaji na daljavo v višini do 150 evrov ter posledično ukinja možnost povračila carine in DDV za vrnjeno blago. Stranka lahko vloži zahtevek za povračilo carine v enem letu od uvoza samo v primeru, kadar gre za pomanjkljivo blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev iz pogodbe.

Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej.

Dajatev v višini treh evrov za spletna naročila iz tretjih držav, predvsem s platform, kot so Temu, Shein ali AliExpress, bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se EU ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.

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KOMENTARJI5

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pravica1
01. 07. 2026 09.17
Ja najboljše, da podpiramo evropske prodajalce, ki nam dobesedno isto robo preprodajajo z 500% marže :D
Odgovori
0 0
Vodnar.si
01. 07. 2026 09.06
Sem danes malo pogledal na Temuju,cene so se iz 5€ povzpele na 15€,EU in Temu,ne boste nas pretentale,blago pa vam naj gnije v skladiščih,tisti,ki so kdaj kaj kupili,že vejo,ste prepozni,malo sutra,malo morgen
Odgovori
0 0
GJ19
01. 07. 2026 09.05
Evropa tone in to so še neki poskusi, da pridejo do dodatnega denarja.
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+2
2 0
Razsuti Tovor
01. 07. 2026 08.32
Proizvodnja je odšla na Kitajsko že pred več kot 20 leti, težava pa je nastala, ko amazon in drugi posredniki ne služijo več. Moje mnenje je, da je EU podlegla pritiskom američanov in nekaterih lobijev, za katere je Evropa samo ribnik za velike zaslužke.
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+2
3 1
jutri_pa_res
01. 07. 2026 08.05
Carina je upravičena le, če dokazano gre za dumping, se pravi, da država subvencionira izvoz, da bi uničila tamkajšnjo konkurenco. Sicer je to potuha nesposobni domači industriji in na dolgi rok vodi v gospodarski propad. S carinami smo recimo ščitili domačo industrijo v bivši Jugi. Starejši se spominjamo, da smo imeli carine na vso blago iz zahoda, posebej tehnično, da smo lahko po Yu prodajali Gorenje, Iskra, Končar, Ei Niš, Zastava in drugo našo tehnično robo, leta zastarelo...Mi pa smo po polovico nižjih cenah stvari (kar se je pač dalo) švercali iz A ali I...Kako se je končalo, je zgodovina...
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+7
7 0
bibaleze
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