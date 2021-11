Spletni trgovec Mimovrste pod okrilje poljskega Allegra

Kot so sporočili pri slovenskem spletnem trgovcu, bo načrtovana združitev Allegra, skupine Mall Group in WE|DO utrdila njihov skupni status vodilne spletne tržnice oz. platforme za kupce in trgovce v srednji in vzhodni Evropi.

Združena skupina 135.000 trgovcev bo lahko po njihovih navedbah na Poljskem, v Sloveniji in drugih državah v srednji in vzhodni Evropi uporabljala sistem "objavi enkrat – prodajaj povsod", pri čemer bo imela dostop do 250 milijard evrov vrednega maloprodajnega trga s 70 milijoni prebivalcev.

V Mimovrste, ki je največja spletna trgovina v Sloveniji, verjamejo tudi, da bo posel omogočil boljše nakupovalne izkušnje za 18-milijonsko bazo kupcev v regiji.

Zapisali so še, da ekipo skupno 7200 zaposlenih, med katere sodijo tudi sami, "druži skupna kultura". "Usmerjena je v potrošnike in inovacije, z združitvijo pa se ji odpirajo nove karierne možnosti v živahnem mednarodnem delovnem okolju," so izpostavili.

Transakcija, ki mora dobiti še zeleno luč regulatorjev, bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2022. Končna cena posla se lahko poveča za največ 50 milijonov evrov.

Allegro je sicer najbolj priznana blagovna znamka na področju e-trgovine in največji trgovec z neživilskimi izdelki na Poljskem. Velja za eno izmed desetih najboljših spletnih platform za e-trgovino na svetu in se uvršča med sto mesečno najbolj obiskanih spletnih mest na svetu.